Habría sobretasa en IVA para consumidores de altos ingresos

Una sobretasa al IVA para el 10 por ciento de contribuyentes de mayores ingresos es la sorpresa incluida ayer en la fórmula del Gobierno para reemplazar el recaudo que no se obtendrá por la ampliación de ese impuesto a casi toda la canasta familiar.

Los participantes en la mesa de trabajo que ajusta la ponencia de la ley de financiamiento que se radicará el lunes en el Congreso les apuntan a seis nuevas fórmulas para reemplazar los 11,3 billones de pesos que se esperaban con la ampliación del IVA. Así, de los 14 billones que le faltan al presupuesto del 2019, 8,2 estarían asegurados, pero aún se buscan fuentes para 5,8 billones. Si no, se aplicaría un recorte presupuestal.



Las cuentas del Gobierno indican que con la sobretasa al IVA para las personas de mayores ingresos se recaudarán 3,1 billones de pesos, que se pagarían a través de la declaración de renta. Con esto, según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, “están tratando de cobrar un nuevo impuesto sobre las ventas a los contribuyentes de mayores recursos”.

Esta fórmula estaría invirtiendo la filosofía original del cobro del IVA, que gravaba toda la canasta familiar para devolverles lo pagado a los pobres y, por esta vía, hacer más equitativo dicho cobro.



Ahora, se busca que las personas con más altos ingresos compensen el hecho de que tienen un beneficio mayor al poder comprar más productos exentos del gravamen. Según el Ministerio de Hacienda, el 61,4 por ciento del consumo del 10 por ciento más rico de la población no paga IVA, lo que es inequitativo a la luz del proyecto de reforma original.



No obstante, para Ayala, el riesgo de una sobretasa al IVA es que la tarifa para el contribuyente ya no será del 19 por ciento, sino que se le incrementa sustancialmente. “Hasta dónde sería legal presumir el consumo de la persona porque tiene altos ingresos”, advierte Ayala.



El miércoles pasado, el Gobierno y los congresistas ponentes habían acordado un impuesto de renta a las pensiones desde 9,7 millones de pesos, por lo que esta casilla, que inicialmente aportaría 1,7 billones de pesos, ahora dará 1,2 billones.



También se cambió la tarifa al impuesto al patrimonio a 1,5 por ciento para patrimonios superiores a 5.000 millones. Con esto el recaudo baja a 1,2 billones, frente a los 1,5 billones planteados originalmente.



Por normalización de rentas que se han tenido ocultas ante la autoridad tributaria se espera un ingreso de 1 billón de pesos y por dividendos se obtendrían 800.000 millones.

Otras fórmulas

En la baraja de alternativas de la mesa de parlamentarios ponentes y Gobierno resultó un nuevo paquete de medidas que darían 8,2 billones de pesos. Una de ellas es el cambio del IVA monofásico a plurifásico a la cerveza. Fernando Jaramillo, vicepresidente de Bavaria, explicó que en la actualidad, con IVA monofásico, se paga 48 por ciento en impuesto al consumo, y 19 por ciento en IVA a la salida de la planta. Pero al pasar a un esquema plurifásico les cobrarán también cuando los distribuidores la vendan y cuando el consumidor la compre. “Esto implicará un incremento del IVA del 40 por ciento”, advirtió Jaramillo.



De acuerdo con el empresario, esa industria es consciente de que la cerveza no es un producto de la canasta familiar, pero sí de consumo masivo, y el 70 por ciento de los consumidores están en estratos 1, 2 y 3.



De antemano, las cuentas que han realizado los cerveceros estiman que con la medida el Gobierno central tendrá recaudo, pero los departamentos perderán recursos porque van a dejar de vender igual cantidad, lo que, en consecuencia, no daría el billón de pesos que el Minhacienda espera obtener con un IVA plurifásico.

“Según nuestros cálculos, de aplicarse la medida, el volumen de la cerveza se caería en 10 por ciento”.



Por otro lado, el senador Fernando Nicolás Araújo, ponente de la ley de financiamiento, explicó que actualmente la cerveza y las gaseosas pagan un IVA monofásico que solo grava un eslabón de la cadena de producción y comercialización y que en ese sentido buscarán gravar todos los eslabones de la cadena para aumentar el recaudo, lo que elevaría su precio al consumidor.



Así mismo señaló que la decisión de no gravar con IVA la canasta familiar es un avance, pero a la vez genera una encrucijada pues no está claro de dónde va a salir la plata que se necesita para sostener los programas sociales.



Además de la alternativa del IVA, y de la sobretasa de IVA plurifásico, en la ponencia definitiva de la ley de financiamiento también se esperarían ingresos por impuesto de renta, patrimonio, dividendos y normalización tributaria y gestión de la Dian.

Recta final para la ponencia

El senador Fernando Araújo señaló: “Los congresistas y el Gobierno hemos puesto todo el empeño en buscar opciones diferentes para buscar la plata que hace falta… 14 billones de pesos que no están para 2019 para programas como Familias en Acción, la salud, el PAE, los subsidios a los servicios públicos, vías terciarias, la plata de la educación pública; hemos avanzado revisando las alternativas y tenemos 6 billones, pero faltan 8 y tenemos que seguir buscándolos”. Dijo que espera que hoy quede lista la ponencia de la ley de financiamiento y que empiece su discusión la próxima semana.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS