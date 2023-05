Son varias las alertas por riesgos fiscales y posible corrupción que llegaron en las últimas semanas al debate del Plan Nacional de Desarrollo, que se debe aprobar como máximo hasta el 7 de mayo.



Por ello, en el debate en plenarias de la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro los congresistas decidieron eliminar una serie de artículos polémicos. Sin embargo, hay otros que siguen vivos.



Estos artículos se eliminaron en la plenaria de Senado, mientras que en Cámara todavía no han sido discutidos.



El primer artículo que se cayó es el 207, el cual buscaba aumentar del 1 al 6 por ciento las transferencias eléctricas que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.



Este incremento era para los proyectos que estuvieran localizados en áreas con la mayor radiación solar promedio anual (mayores a 5 kWh/m2/día) y de mayor velocidad promedio de viento (mayores a 4 m/s a 10m de altura).



"Si queremos generar inversión y proyectos a futuro para la transición energética, subiendo los impuestos a estos proyectos de alta envergadura y que son fundamentales para el empleo y la seguridad energética, no encontramos la causalidad ni la coherencia", aseguró el senador Ciro Ramírez.

El proyecto solar tuvo una inversión de 20.000 millones de pesos. Foto: Termotasajero

También se negó el artículo 218 que buscaba modificar el artículo 74 de la Ley de 1994 para avalar que las empresas pudieran desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.



Con esto, se pretendía "promover la eficiencia en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, incentivar la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio e impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías".

Se eliminó la agencia de seguridad digital en la plenaria de Senado. Foto: iStock

El Senado le dice adiós a la Agencia de Seguridad Digital

Igualmente, se eliminó el artículo 353, con el que se pretende crear una agencia de seguridad digital puesto que algunos congresistas alertaron de que con su creación se podría ‘chuzar’ la información personal de las personas.



Esta busca ser una entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Esta sería transversal a todos los sectores de la economía y tendría como fin generar acciones preventivas y sostenibles para hacerle frente a incidentes cibernéticos.



Otro de los artículos eliminados fue el 364, el cual incentivaba que toda la cadena de valor del gas natural quedase en manos de unos pocos agentes.

El artículo decía: "Con el fin de asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio público domiciliario de gas natural, facilitar el aprovechamiento de nuevas fuentes de suministro y promover la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio y la sustitución de leña, las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural podrán desarrollar de manera integrada las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo las nuevas actividades que se asimilen por parte de la autoridad competente, tales como regasificación, licuefacción o almacenamiento, entre otras actividades".

Más de 13 horas trabajando en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.#ElPlanDeLaGente pic.twitter.com/HKrCDHUBmP — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 3, 2023

Algunos de los polémicos que siguen

También tuvo una gran discusión el artículo 370 con el que se le daría la vía libre al cambio de diseños de la primera línea del metro de Bogotá. Sin embargo, este no fue eliminado finalmente.



"Este artículo tiene nombre y apellido", dijeron varios congresistas.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Foto: Presidencia

Otra de los artículos más polémicos fue el 356. Este busca definir qué podrían hacer las Asociaciones de Iniciativa Público Popular en cuanto a contratación estatal. No obstante, después de mucho debate siguió dentro del articulado.



"Estas asociaciones son un instrumento contractual de vinculación entre entidades públicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agrícola, pesca y pecuaria y de servicios públicos", dice el artículo.



Según la senadora Paloma Valencia, estas asociaciones tiene un problemita y es que tienen 6.000 millones de contratación. "No son pequeñas obras sino grandes. Parece muy extraño querer contratar a dedo y se va a generar muchísima corrupción. Esto es un mecanismo para hacer politiquería", sentenció.



Por su parte, el senador Miguel Uribe, dijo que lo más grave es que las obras no van a llegar al territorio.