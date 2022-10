En una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los ponentes de la reforma tributaria se acordó no gravar las pensiones y además modificar la tributación en petróleo y carbón, pero de acuerdo con analistas y gremios no sería suficiente.

Según Petro, de esta forma la reforma no afectará a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los de mayores ingresos. “La reforma tiene una sobretasa a los hidrocarburos, que depende del comportamiento de los precios internacionales de esos productos. Son sectores que han tenido altas utilidades y pueden contribuir al financiamiento de los programas sociales”, dijo.



Juan Camilo Nariño, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería, señaló que aún preocupa la insistencia sobre la no deducibilidad de las regalías.



"Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera. La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo”, y dijo que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir.



“Para la transición energética es una mala señal. La rentabilidad de explorar minerales estratégicos o de ampliar operaciones se reduce considerablemente cuando no se pueden incluir todos los costos asociados a la producción en la contabilidad. Atraer las inversiones para cobre, níquel y otros minerales, demandará mucho más esfuerzo. Es una mala señal para los inversionistas”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

El gas, calificado como combustible de transición energética, se obtiene con exploración petrolera. Foto: Promigás

Además, Nariño pidió que se revise la sobretasa de hasta el 10 por ciento en renta prevista para el carbón, “es desproporcionada e inequitativa en relación con otros sectores, razón por la cual el sector minero ha propuesto una sobretasa de 5 puntos.”, indicó.



“Esperamos que para definir el rango de precios de la sobretasa,el Gobierno cuente con la visión de la industria minera colombiana, de manera que se reconozcan los ciclos de precios y su indexación en el tiempo y así evitar caer en un escenario de sobretasa permanente ”, apuntó.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que el gasto público que más empeora la distribución del ingreso en Colombia es el de los subsidios pensionales, "el 73,1 por ciento de los subsidios en pensiones son entregados al 40 por ciento de más altos ingresos. Así que vale la pena continuar haciendo pedagogía sobre esto para próximas reformas, con el fin de corregir esta enorme inequidad”, agregó.



Sobre los cambios a la sobretasa del sector minero-energético, apuntó que lucen acertados, pero “queda pendiente el tema más grueso, que es la propuesta de no permitir la deducción de las regalías para propósito del pago del impuesto de renta, algo que técnicamente no tiene sentido porque las regalías no son un ingreso para las empresas del sector”.

'Un acto de justicia'

En el caso de las pensiones, la procuradora, Margarita Cabello Blanco, expusó que celebra la decisión tomada por el Gobierno al quitar ese impuesto,



“Celebro la decisión de reconocer los derechos a los colombianos que entregaron su trabajo al país y hoy gozan de su pensión. Este es un acto de justicia con ellos”, explicó Cabello.

Más noticias

Las principales preocupaciones de Aliadas frente a la tributaria

Así quedó conformada la junta directiva de Ecopetrol