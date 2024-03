Los 3 cuellos de botella que se deben atacar ante crisis de sector vivienda, según Anif

Frente a la caída de las ventas de vivienda, que fue de 44,9 por ciento el año pasado, y la reducción de la actividad de edificaciones en el segundo semestre del 2023, un análisis del centro de estudios Anif plantea tres puntos que explican la crisis de ese sector y, por lo tanto, actuando sobre estos puede estar la clave para reanimarlo.

De acuerdo con el más reciente ‘Reporte Anif del sector construcción’ (Rasec), lo que esa entidad califica de "fractura profunda en el sector" estuvo relacionado con las modificaciones en el programa de subsidios Mi Casa Ya y, en particular, tres puntos: la falta de articulación con la capacidad de endeudamiento tanto de hogares como de constructores; la no viabilidad de penetración del programa a zonas alejadas y con poco desarrollo urbano, y la incapacidad del Gobierno Nacional y los gobiernos locales para la asignación del puntaje del Sisbén IV.

En cuanto al primer punto, la investigadora de Anif Laura Llano explica que antes, Mi Casa Ya no tenía una estructura de priorización, sino que a todos los hogares se los trataba por igual y el sistema financiero era el que jugaba un papel clave para decidir si una persona podía aplicar a este tipo de subsidio o no.

Pero, con los cambios que implementó el Gobierno Nacional el año pasado, se estableció un esquema que prioriza a los hogares de menores ingresos y más vulnerables en municipios de categorías cuatro, cinco y seis.

"La idea es fomentar el acceso a vivienda a los hogares más vulnerables, pero no necesariamente terminan siendo aprobados por el sistema financiero como hogares capaces de asumir créditos", dice Llano.

En cuanto al segundo punto, el cual se refiere a que es inviable que Mi Casa Ya aplique en zonas alejadas y con poco desarrollo urbano, la investigadora de Anif señala que una cosa es construir proyectos de vivienda en municipios como Cajicá, donde los hogares tienen acceso a salud, educación, ocio y otras cosas, y otra es construir en zonas donde estas necesidades no están cubiertas.

Por lo tanto, es difícil que las familias tomen la decisión de comprar su vivienda en un municipio con estas carencias, lo cual lleva a que las constructoras no le apuesten a desarrollar proyectos en estos lugares.

El tercer punto que juega en contra es el Sisbén IV, pues no todas las familias que desean comprar su vivienda propia cuentan con esta encuesta, y los gobiernos locales no están realizando las asignaciones con la agilidad requerida.

Al implementarse este nuevo requisito, también ocurrió que hogares que estaban a la espera del subsidio de Mi Casa Ya porque cumplían las condiciones que trazaba inicialmente el programa no lograron hacer el cierre financiero de su vivienda porque no tenían la clasificación del Sisbén IV que se requería o tuvieron que volver a hacer el proceso porque no contaban con la encuesta.

Todo esto llevó a que en 2023 el ritmo de asignación de subsidios para viviendas de interés social (VIS) cayera 43 por ciento frente al volumen de 2022, y aunque se entregaron 50.112 subsidios, no fueron suficientes para cubrir la demanda acumulada de 75.000 subsidios. Sumado a esto, solo 25.000 subsidios asignados contaban con cobertura a la tasa de interés.

Debido a ello, "el sector pasó de ser un motor de reactivación en los años inmediatos a la pandemia a ser uno de los principales frenos de crecimiento en 2023", señala el informe de Anif.

El origen del problema, dice la investigadora, estuvo en que el programa de subsidios ha tenido numerosas restricciones por los nuevos requisitos que se implementaron, no se está teniendo el ritmo de asignación que se debería, y que en 2023 el presupuesto para Mi Casa Ya fue menor, de 1,24 billones de pesos.

De acuerdo con Laura Llano, el Ministerio de Vivienda ha intentado resolver el atascamiento de Mi Casa Ya con dos medidas principales. En un primer momento, en agosto de 2023 flexibilizó los requerimientos de priorización y los municipios dejaron de tener tanto peso, porque para los constructores no es rentable desarrollar proyectos en municipios donde no se tiene la infraestructura necesaria.

Luego, en febrero de este año, reglamentó el esquema de preasignación de subsidios para comprar solo viviendas de interés prioritario (VIP). Esto permite reservar el cupo del subsidio para la posterior asignación en la vigencia en la que se proyecta la entrega del inmueble.

Sin embargo, la investigadora de Anif asegura que este es un "mecanismo que todavía no está muy claro", ni tampoco cómo ayudará a que los constructores puedan solicitar créditos y asegurar un cierre financiero exitoso.

Al programa no se le ha dado la fuerza que tenía antes y aún existen barreras

Por lo tanto, piensa que estas decisiones aún no son suficientes para desatascar el sector, pues hace falta tener en cuenta al sistema financiero y entender que Mi Casa Ya funciona como un programa articulado con el mercado de vivienda, es decir, con los movimientos propios de la demanda y la oferta.

"Todavía no hay tanta claridad. Se han hecho ajustes, pero al programa no se le ha dado la fuerza que tenía antes y aún existen barreras para participar", agrega Llano.

Desde su punto de vista, si la intención del Gobierno Nacional es priorizar a los hogares de menores ingresos es necesario tener un programa de garantías casi del 100 por ciento que puede ser apalancado con Findeter, el Fondo Nacional de Garantías o el Fondo Nacional del Ahorro.