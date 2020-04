Lo que piensan expertos del vaticinio del FMI sobre economía del país

No solo los analistas del país sino los organismos internacionales tenían toda la confianza en la economía colombiana y en el resultado que obtendría en el 2020. El Fondo Monetario Internacional (FMI), según entrevista concedida a EL TIEMPO por Alejandro Werner, director de ese organismo para el hemisterio central, así lo señaló, al tiempo que vaticina ahora una desaceleración (-2,4 % en 2020) más fuerte que la estimada por el Banco Mundial (-2,0 %) y mucho menos pesimista que la estimada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en un debate virtual en el Congreso: -7 %.

No obstante, en el 2021 las cosas cambiarán radicalmente. La proyección del FMI para la economía colombiana en el próximo año es de recuperación, por encima de 3,5 %. De este pronóstico y de la alternativa de acudir al Banco de la República para obtener recursos en este momento crítico, hablaron los expertos, en línea con lo expresado por el FMI.



(Le puede interesar: Si situación de salud se estabiliza, Colombia lideraría la región: FMI)

Se espera que los efectos disruptivos, tanto directos como indirectos de la pandemia, generen la primera recesión en Colombia desde 1999 FACEBOOK

TWITTER

Hay que destacar, en primer lugar, que, según Werner, el FMI "se espera que los efectos disruptivos, tanto directos como indirectos de la pandemia, generen la primera recesión en Colombia desde 1999". Durante ese año, la estrepitosa caida de la economía nacional llegó a que el Producto Interno Bruto (PIB) retrocediera, a - 4 %, lo que fue considerado por muchos en ese momento, como la peor crisis de la historia.



Varios analistas económicos estiman que "las proyecciones económicas en este momento están rodeadas de incertidumbre", pues todo depende del curso que tome la pandemia en el país, y, sobre todo, de cómo se enfrente, pues de ello dependerá de cuanto dure y de que tan fuerte sea el coletazo. Con esa salvedad exponen sus puntos de vista.



(Lea también: ¿Es viajero de Avianca? Esto es lo que pasará con las millas)



José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, indicó que la proyección del FMI para el 2021 le suena 'optimista'. "Si los problemas que tenemos de salud no están resueltos, el resultado puede ser un poco peor".



Entre tanto, el exviceministro de Hacienda, Andrés Pardo, tras subrayar que "el margen de error en las proyecciones es excesivamente alto" expresó que la ventaja de Colombia es que venía en buen terreno, por lo cual la estimación negativa para el 2020 está cimentada en el bajo precio del petróleo, lo que hace que las expectativas para Chile y Perú, que tienen otros productos de exportación distintos al petróleo, seas más halagueñas.



En todo caso, señala Pardo, "Colombia es uno de los países de la región que está registrando una de las tasas menos negativas en 2020, pero el impacto en el 2021 para nuestro país es mayor, pues se le juntó la crisis de la pandemia con la crisis del petróleo".

Acudir al Banco central

A la par que se atiendo lo urgente en la pandemia, que es el salvamento de vidas, los expertos en el manejo de finanzas públicas subrayan la necesidad de buscar las alternativas que son viables para conseguir los recursos que el país necesita.



(Además lea: Inversión extranjera creció 29 % en el primer trimestre de 2020)



El financiamiento con el apoyo del Banco de la República es uno de los temas que más sale a relucir. De hecho, Alejandro Werner del FMI, se mostró en descuerdo al señalar que "las autoridades cuentan con importantes recursos a través del Fondo Nacional de Mitigación de Emergencias (Fome), el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y Bancóldex. Además, los gobiernos subnacionales tienen reservas. Todos estos recursos deberían ayudar a las autoridades a financiar gastos de salud y emergencias, sin tener que pedir apoyo crediticio al banco central".



El exministro de Hacienda y excodirector del Emisor, Carlos Caballero Argaez, señaló en una columna en El Tiempo: "me pregunto si las autoridades, el ministro de Hacienda y la junta directiva del Banco de la República no deben invocar el espíritu de don Esteban Jaramillo y suministrarle los fondos al Gobierno para que los irrigue a los trabajadores informales, de tal manera que se evite la hambruna y se estimule la economía. Es un camino lleno de riesgos futuros, pero posiblemente menos azaroso que el de dejar que el desempleo y la pobreza se conviertan en fenómenos masivos de los cuales sería muy difícil recuperarnos".



Ocampo, por su parte, dice que no está de acuerdo con créditos directos del Banco de la República. Se inclina más por la compra TES (títulos de deuda pública), pero que los compre directo al Gobierno, no a través del mercado secundario, pues, de esa manera, "al final se devolverían como utilidades del Banco de la República".



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS