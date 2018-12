Qué está en verde, amarillo y rojo en la ley de financiamiento

Aunque con modificaciones profundas frente a lo que fue la propuesta inicial del Gobierno, el proyecto de ley de financiamiento pasó su primera gran prueba de fuego en las comisiones económicas del Congreso esta semana y está listo para una segunda votación en las plenarias de Senado y Cámara que sesionarán de manera paralela a partir del martes 11.

Las discusiones del proyecto de ley, con el que el Gobierno esperaba conseguir -en principio- 14 billones para el 2019, pero que a estas alturas solo le aportará unos 6,8 billones, se retomarán sobre un articulado del que ya no hacen parte el IVA a toda la canasta familiar, ni para las motos de bajo cilindraje, por ejemplo.



Y si bien hay consenso sobre otros tributos, como el alza en la tarifa del impuesto de renta para personas con ingresos promedios mensuales de más de 40 millones de pesos, las discusiones fuertes se mantendrán en torno al cambio en la tributación para cervezas y gaseosas, así como frente a la posibilidad de aplicar una sobretasa a la renta del sector financiero, entre otras iniciativas.

En rojo: lo que fue eliminado del proyecto inicial

Las propuestas que tuvieron amplio debate, pero que definitivamente fueron eliminadas del proyecto que sigue su curso en el Legislativo.



1. No tuvo acogida la ampliación del cobro del IVA a toda la canasta familiar, por lo tanto, no va.



2. Tampoco se gravarán las motos de cilindraje inferior a los 200 centímetros cúbicos.



3. Aunque aún hace parte del proyecto, no se incrementará el IVA para los trabajadores independientes. El régimen se mantendrá como está hoy.



4. Con la corrección del artículo 68 de la ley de financiamiento se eliminó la posibilidad de gravar el ahorros que millones de colombianos acumulan para su pensión.



5. El marco tributario de beneficios para la promoción, producción, construcción y financiación de vivienda social se mantiene como hasta ahora. El proyecto eliminaba cuatro de los cinco que beneficiaban a la vivienda de interés social (VIS).

En amarillo: temas que pueden sufrir cambios o ser eliminados

Algunas iniciativas incluidas en el proyecto y que, a pesar de haber sido aprobadas en primera instancia, pueden llegar a ser modificadas en próximos debates.



1. El IVA que pagan hoy las cervezas y gaseosas o bebidas azucaradas pasa de monofásico a plurifásico. Significa que dicho impuesto no solo se cobraría dentro de la cadena de producción, sino que se cobraría también en el valor final del producto.



2. Se aprobó un artículo para extender la renta a las entidades financieras. Así, la renta aplicable dichos establecimientos tendrá una sobretasa de cinco puntos porcentuales sobre la tarifa general de impuesto siendo del 38 por ciento para el 2019, de 37 por ciento para el año gravable de 2020; de 36 por ciento para el año 2021 y de 35 por ciento para el año gravable del 2022.



3. A partir del año gravable 2019, las indemnizaciones por seguros de vida, incluyendo el componente de ahorro, estarán gravadas con la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales. Dicho gravamen se aplicará a aquellas en las que el monto supere las 12.500 Unidades de Valor Tributario (UVT).

En verde: los puntos sobre los que ya no hay dudas

Estos son los principales puntos del proyecto de ley sobre los que hay consenso entre el Gobierno y los legisladores, y que no tendrían cambios en lo que resta de trámite.



1. Incremento en la tarifa del impuesto de renta para aquellas personas que tengan ingresos mensuales promedio superiores a los 40 millones de pesos.



2. Cobro del impuesto al patrimonio para las personas naturales con patrimonios por encima de los 5.000 millones de pesos.



3. Cobro de una tarifa marginal del 15 por ciento para los dividendos que superen los 10,3 millones de pesos.



4. Reducción de la tarifa de renta para personas jurídicas, la cual pasará del 33 al 30 por ciento en los próximos cuatro años.



5. Se permitirá la deducción del impuesto de renta los gastos en IVA de la inversión en capital y de los pagos del Impuesto de Industria y comercio.



6. Se crea el SIMPLE, mecanismo de tributación a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del país.



