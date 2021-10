Conozca las razones por las que se hundió la propuesta de traslados exprés

El artículo 104 del Presupuesto General de la Nación del 2022, con el que se permitiría que un grupo de cotizantes a pensiones de los fondos privados (AFP) se trasladaran el próximo año al régimen público (Colpensiones) no contó con los votos suficientes en las plenarias de Cámara y Senado, por lo que terminó hundiéndose anoche en el Legislativo, que en la madrugada aprobó buena parte del articulado del PNG.



Como se recuerda, esa iniciativa, conocida como los traslados exprés, generó bastante polémica porque beneficiaría, según sus contradictores a solo un grupo de 19.000 cotizantes de grandes ingresos, en tanto le generaría un costo adicional de 3,8 billones a Colpensiones.



¿Cuál era el propósito del artículo 104 del PGN?

Este buscaba permitir el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (AFP) al Régimen de Prima Media (Colpensiones), siempre que cumplieran con el requisito de la edad, hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hubiesen cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.



¿A quiénes no les convenía la aprobación de esta iniciativa?

Según Asofondos, a 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse el próximo año. Esto porque el 73,4 por ciento de los afiliados que cumplen con los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público tienen ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos.



¿Quienes hubiesen sido los beneficiarios de los traslados exprés?

El Ministerio de Hacienda esperaba que se pudieran beneficiar unas 19.000 personas el próximo año de este traslado y que el costo fiscal llegara a unos 3,8 billones de pesos.



¿Cómo fue la votación del artículo 104 en el Legislativo?

El artículo no contó con el suficiente respaldo en Senado ni en Cámara. Este fue sometido a una proposición de supresión, que recibió 46 votos afirmativos y 48 negativos, por lo que el Senado sacó del texto esta propuesta.



¿Qué dicen los fondos privados de esa decisión?

​Asofondos señala que esta decisión muestra el sentido de responsabilidad y seriedad del Congreso y del Gobierno que tras analizar su impacto consideraron su inconveniencia, pues su aprobación habría ahondado desigualdades en el país al beneficiar a unos pocos, de ingresos más altos, dejándoles a los colombianos una costosa factura que, según cálculos del ministerio de Hacienda, estarían por el orden de cerca de 4 billones de pesos.



¿Qué otros cambios hubo en el proyecto de Presupuesto?

​Los recursos del Presupuesto General para la vigencia del 2022 financiarán 209,1 billones de pesos de funcionamiento del Estado y para la deuda irán 71,1 billones de pesos. La inversión contará con otros 69,6 billones de pesos, lo que representa unos 11 billones más que este año, pues la cifra era de 58,6 billones.



¿Qué sectores tendrán mayores recursos?

Los sectores que tendrán más recursos para la vigencia fiscal de 2022 serán la Educación, con 49,4 billones de pesos; seguido por Defensa y Policía, con 43,1 billones, y Salud y Protección Social, con 41,8 billones de pesos.



