'Brexit' no golpearía duro las exportaciones de Colombia a Reino Unido

Independientemente de lo que tarde la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), denominada 'brexit', una vez dicho país quede por fuera del tratado de libre comercio (TLC) que desde el 2012 tiene este bloque con Colombia, no habría efectos sustanciales en nuestras exportaciones.

Porque no obstante significa cerca del 1 por ciento del total de las ventas anuales externas colombianas, los productos podrán entrar luego a Gran Bretaña, a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mecanismo que fija aranceles cero o reducidos a ciertos productos y tratamiento especial a naciones en desarrollo y es avalado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, el SGP tiene un capítulo que favorece las naciones andinas afectadas por las mafias de las drogas.



El anuncio previo del Reino Unido de que no se aplicarán aranceles al 87 por ciento de los productos, para no afectar a los consumidores, también disipa grandes efectos en Colombia por la decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos británicos en un referendo celebrado en el 2016 en los Estados miembros (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda de Norte).



El efecto local del 'brexit' también podría ser morigerado, aunque en unos de los viajes más recientes a Latinoamérica, Mark Menzies –enviado de comercio para Colombia, Perú y Chile, y miembro del Parlamento británico del gobierno de la primera ministra Theresa May– expresó la intención de negociar un mejor acuerdo con esos países tras la salida de la UE.



El año pasado, Colombia exportó al Reino Unido 526 millones de dólares, con un aumento de 13,6 por ciento frente al 2017, cuando envió 463 millones de dólares.

Se trató principalmente de banano, carbón, flores, café, petróleo, gasolina y aguacates.

Por ejemplo, entre 2011 y 2014, los mejores precios del crudo y el carbón, entre otros, llevaron a que Colombia registrara ventas anuales cercanas a 1.200 millones de dólares al Reino Unido.



Igualmente, el año pasado hubo un repunte de la inversión directa de Colombia en Inglaterra, de 113 a 235 millones de dólares, y en Islas Vírgenes Británicas de 67 a 335 millones de dólares, pero estos flujos se rigen por el libre movimiento de capitales.

Optimismo industrial

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, considera que las exportaciones del Reino Unido a Colombia no se afectan con el 'brexit' porque el 92 por ciento de los productos industriales manufacturados tienen en nuestro país un arancel promedio bajo (del 3 por ciento).



“Considero que van a tener que buscar rápidamente sustituir los mercados que pierden por la salida de la UE”, añade el dirigente gremial.



Según el directivo, otra ventaja es que con la salida de la UE, el Reino Unido recupera su facultad de suscribir TLC unilaterales.



Entre tanto, el presidente de la firma Araújo Ibarra Consultores Internacionales, Martín Gustavo Ibarra Pardo, añade que si bien al día siguiente del 'brexit' los productos colombianos pagarían arancel, la promesa británica de aplicar una reducción del 87 por ciento a las partidas, dado que el costo para sus consumidores estaría entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, es un parte de tranquilidad.

Si no se cumple esa promesa, sí se podrían perder los 456 millones de dólares que exportamos al Reino Unido

“Si no se cumple esa promesa, sí se podrían perder los 456 millones de dólares que exportamos al Reino Unido”, asevera por su lado Carlos Ronderos Torres, presidente de la consultora Ronderos & Cárdenas y exministro de Comercio Exterior de Colombia.

El experto añade que por notificaciones de la embajada británica, se conoce que hay listos borradores unilaterales de TLC, entre ellos el de Colombia, para ser negociados una vez termine la salida del Reino Unido de la UE.



Martín Ibarra añade que también el hecho de que curse ante la Corte Constitucional una ley aprobada en el Congreso, para evitar la doble tributación entre Colombia y Reino Unido, permite ser optimista de que se compensarán los tributos que pagarán las empresas en las respectivas jurisdicciones.



“Aunque el Reino Unido ha anunciado que no liberará ítems como confecciones, carne y lácteos en un eventual nuevo TLC, Colombia no exporta grandes volúmenes de esos productos hacia allí”, agrega Ibarra.



“Aun en el peor escenario (que se apliquen aranceles), lo que pierda Colombia en exportaciones al Reino Unido lo recuperaría cuando firme el TLC unilateral”, anota Ibarra.



No obstante, Ronderos estima que el brexit podría llevar a un menor crecimiento en Europa y el mundo, afectando las exportaciones, incluidas las colombianas.

Analdex, a la espera

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, afirma que el nuevo relacionamiento comercial de nuestro país con el Reino Unido va a depender de cómo se dé la salida de este último de la UE.



No obstante, el gremio pide seguir con un acuerdo similar al que permanecerá vigente con los otros 27 integrantes de la UE, pero negociando cupos o contingentes de entrada a Gran Bretaña de los productos colombianos más sensibles.



Aun así, el dirigente muestra algo de incertidumbre, pues aunque representantes de Colombia y Reino Unido se han sentado a mirar cuál sería el nuevo marco comercial, la forma de presentación es clave porque el Gobierno del presidente Duque ha dicho que no va a negociar nuevos TLC.

Otro parte de tranquilidad

A las anteriores posiciones optimistas se suma que en febrero, el ministro para la Inversión del Departamento de Comercio e Inversión del Reino Unido, Graham Stuart, dijo durante una visita a Colombia que la idea es que cuando ocurra el 'brexit' se puedan replicar los acuerdos comerciales que tenía la UE con la región, y con los mismos efectos con los que contaban los anteriores.



“Estamos trabajando con el Gobierno colombiano para encontrar la mejor manera de replicar el acuerdo existente y asegurar que los negocios se mantengan”, sostuvo el funcionario.



