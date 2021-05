‘Lo que necesitamos es un acceso amplio al desarrollo de capacidades’

Su nombre completo es Raghuram Govida Rajan y es uno de los economistas más destacados de la India. Nacido en Bhopal hace 58 años, desde muy joven se destacó en una carrera que incluyó un grado de ingeniero eléctrico y una maestría en Administración de Negocios en su país natal, seguida por un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos.

Vinculado a la Universidad de Chicago desde 1991, en ocasiones ha suspendido su cátedra para ocupar posiciones clave como ser economista jefe del Fondo Monetario Internacional en Washington o cabeza del Banco de Reserva de India, entre 2013 y 2016, con sede en Nueva Delhi. Autor de libros como Salvando al capitalismo de los capitalistas (2003), es experto en temas financieros y de desarrollo.



Una de sus obras más recientes es El tercer pilar, en la que aboga por una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones que usualmente se centralizan, como la educación o la salud. En sus textos es evidente que conoce la realidad de las economías emergentes y de las más ricas, tomando elementos de cada una para proponer soluciones.



Como buen observador de los impactos causados por la pandemia, insiste en que la crisis se puede convertir en una oportunidad. Invitado por BTG Pactual como conferencista del congreso de Asofondos que tendrá lugar la próxima semana, habló en exclusiva para EL TIEMPO.



¿Cómo evalúa este choque inesperado causado por el covid-19 en los cinco continentes?



Creo que la pandemia ha incrementado las tensiones que venían de atrás y acelerado algunos procesos. También ha traído cambios importantes. Ciertamente, ha favorecido a aquellos que pudieron quedarse en su casa y teletrabajar, en comparación con los que tuvieron que salir a ganarse la vida en la calle y juntarse con otras personas.



Eso es cierto en todos los países. Pero igualmente son grandes las diferencias entre los ciudadanos de naciones ricas y emergentes, pues en los primeros se vieron transferencias de recursos enormes. En Estados Unidos, por ejemplo, esos giros equivalen al 25 por ciento del tamaño de la economía, en beneficio de hogares y empresas.



¿Qué efectos ha tenido eso?



Para comenzar, el ingreso de las familias no solo no cayó, sino que aumentó en varios países desarrollados. Por otro lado, en el tercer mundo, los gobiernos no han tenido el dinero para hacer algo similar. Como consecuencia, los pobres sufrieron y la clase media también, especialmente aquella que dependía de actividades como el turismo y otros servicios. En resumen, el balance es muy distinto tanto en el ámbito internacional como dentro de un mismo territorio.



¿Cuáles son las consecuencias de esa nueva realidad?



Una gran ansiedad, pues los daños son enormes. Y, aparte de eso, en muchos sitios la vacunación tomará un buen tiempo y no le llegará al mismo tiempo a las personas de un mismo grupo de edad. De manera que el efecto neto es una mayor desigualdad, que será motivo de problemas como los que aparecieron en Colombia.



¿Esa situación se traducirá en mayor inestabilidad?



Así lo pienso. La pregunta es si será para bien o para mal. En algunos casos puede ser positiva si lleva a que dictaduras o estructuras que no funcionan caigan o sean reformadas. Igualmente, está el riesgo de resultados negativos porque la mezcla de rabia y ansiedad lleva a que la gente se mueva hacia los extremos, creyendo que estos traerán cambios.El problema es que los extremos a menudo causan el cambio equivocado, ya sea que vengan de la derecha o la izquierda. Usualmente no le mejoran la vida a la persona promedio, sino que se la empeoran.



El riesgo es que en América Latina eso traiga más y no menos populismo...



Depende. Básicamente el mensaje es que el sistema no funciona, que fue lo que pasó en Chile. Desde afuera se veía como un caso de éxito, pero hay que mirarlo desde adentro para darse cuenta de que resultó efectivo en un sentido, aunque no funcionó bien para muchos que no tuvieron acceso a educación o a otros beneficios. Ante ello, la pregunta es si la salida es incremental o revolucionaria. Lamentablemente, ese es un interrogante que la democracia no necesariamente responde bien.



La desigualdad es un punto central. ¿Cómo disminuirla?



Las soluciones no son obvias. Cuando se le agrega a la situación actual el cambio tecnológico, la contestación es una mejor educación. Y la verdad es que en muchos países se ha intentado hacer algo, pero con resultados muy dispares. Aun así, cada vez es más claro que este es un reto que no se soluciona al nivel del bachillerato o la universidad, sino en la primera infancia.



Pero esa necesidad ya se había identificado...



El lío es que la pandemia hizo esto mucho más difícil y aumentó las brechas: un niño de un hogar acomodado tiene acceso a internet de banda ancha y a un equipo de cómputo, además de padres que lo pueden ayudar a aprender. Cuando regrese la presencialidad, esas diferencias en capacidades serán mucho más grandes y la propensión a salirse del sistema educativo será mayor para los más pobres. Incluso buena parte de los que sigan verán que no solo no aprendieron, sino que olvidaron mucho.



¿Qué hacer, entonces?



Tiene que haber más acompañamiento. Y hay que pensar en la relevancia de lo que se enseña. El sistema de educación que vemos en los países emergentes no necesariamente corresponde a los trabajos que existen.

Por eso es tan importante contar con programas de educación continuada, que asegura que a medida que cambian la tecnología y los requisitos, hay posibilidad de adaptación. Ello requiere inversiones importantes, pero es la única manera de sobrevivir en este mundo competitivo en el cual no solo hay que defenderse de otros países, sino de las máquinas que remplazan a los humanos.



Dos segmentos de la población son los más golpeados en estas circunstancias: mujeres y jóvenes. Y entre estos últimos hay pocas esperanzas de un mejor futuro. ¿Qué hacer?



Este es un problema global. En los países desarrollados la inquietud es similar, así comience a un nivel más alto, y se expresa en que esta generación considera que no logrará un bienestar similar a la de sus padres. Esa sensación de falta de esperanza es muy penetrante y conduce a la búsqueda de soluciones rápidas. Lamentablemente no hay balas de plata o remedios mágicos que traigan la solución. Usualmente hay que hacer muchas cosas, y si se logran combinar varias acciones, los cambios se acabarán viendo.



Encontrar el respaldo no es fácil...



Así es. Resulta difícil persuadir a los jóvenes de que las cosas van a estar mejor, entre otras razones por el cambio tecnológico. Y aquí hay que acudir a la historia, ante el miedo de que seremos desplazados por los robots o la inteligencia artificial. Esos miedos están ahí desde hace décadas.



La realidad es que el ser humano se ajusta. A mediados del siglo pasado muchos pensaban que calculadoras y sumadoras iban a acabar con los contadores, y eso no fue cierto. Por eso digo que la noción de que no habrá trabajos es simplemente tonta. Lo importante es crear condiciones de adaptabilidad y desarrollar habilidades que incluirán competencias emocionales. No se trata de que todo el mundo tenga un doctorado.



Todos esos esfuerzos implican gastos que no son fáciles para los Estados. ¿Cómo hacerlos?



Hay una injusticia implícita actualmente que lleva a que se aplauda cada vez que un país rico gasta más y a hacer críticas cada vez que lo hace uno emergente. Apoyar a los hogares más pobres y asegurarse de que cuenten con los medios para sobrevivir entra dentro lo que es civilizado, y muchas naciones en desarrollo pueden hacerlo.



También es importante respaldar la educación si queremos evitar que toda una generación de jóvenes se pierda. Por eso hay que insistir en que cualquier programa que amplíe las oportunidades es útil y se deben repeler las críticas de las agencias externas que no lo vean así.



Hace cerca de 15 años usted lanzó la advertencia sobre el desempeño del sistema capitalista. ¿Qué mundo le gustaría ver después de esta crisis?



Creo firmemente que lo que necesitamos es un acceso más amplio: a educación, a salud, al desarrollo de capacidades. El problema en muchos sitios es que esas posibilidades son limitadas, ya sea porque la entrada es muy estrecha o porque los mercados son muy restrictivos y entonces se elimina la variedad, que da lugar a la competencia. Necesitamos trabajar en ambos frentes. Mi primer libro tuvo que ver con liberar los mercados, pero los siguientes están relacionados con el acceso y cómo generarlo.



¿Y eso cómo se logra?



Existe la tendencia a pensar que más burocracia es la respuesta, pero la verdad es que esta es poco efectiva, sobre todo cuando está centralizada. Así lo veo en India, mi país. Soy de la opinión de fortalecer la entrega de servicios locales, aprovechando la revolución tecnológica para monitorear esa respuesta. No se trata de localizar todo, claro.



La crítica que se hace es que esa aproximación es equivocada, porque quienes tienen el poder local son corruptos. Pero con tecnología y transparencia el peligro se puede controlar y, en cambio, darles más control a las comunidades sobre su destino.



¿Cómo ve a Colombia desde lejos?



Pienso que tienen un país que ha emergido de varios conflictos, al cual hay que agregarle el complejo asunto de las drogas ilegales. Para cualquier nación eso habría sido muy difícil de manejar, y creo que Colombia, a su manera, llegó a hacerlo. Pero ahora que se sumó la pandemia hay asuntos adicionales. No obstante, a pesar de esos desafíos hay que tener en cuenta las habilidades que han demostrado a lo largo de años.



¿Como cuáles?



Como una población más comprometida y educada. Con la combinación correcta de voluntad pública y liderazgo, yo no sería pesimista sobre lo que viene. Opino que hay países que estaban en situación mucho peor y que lograron manejar sus retos con el paso del tiempo. La protesta es útil porque demuestra que la gente está involucrada y que se preocupa por su futuro, diciendo que quiere un cambio.



¿Cuál es el escenario favorable?



Si eso se puede canalizar de manera que se hagan las transformaciones necesarias, saldrán fortalecidos. Y ese proceso no solo les pasa a ustedes sino a muchos, como México, Brasil o Estados Unidos, para hablar de este hemisferio. De vuelta a Colombia, lo que vale la pena es reconocer los obstáculos que superaron en el pasado y entender que hay esperanza cuando se mira hacia adelante.



RICARDO ÁVILA

PARA EL TIEMPO