Al igual que en el 2022, el presidente Gustavo Petro tampoco asistió este año a la clausura del 8.° Congreso Empresarial Colombiano, que realizó la Andi entre el miércoles y viernes en Cartagena.



"Tradicionalmente este escenario ha tenido la presencia del señor presidente de la República y hoy no", dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master en su discurso de cierre.



Además, manifestó que le hubiese gustado contar con la presencia del presidente Petro. "Teníamos razones para querer estar con él, tenemos esas razones todavía. Tenemos las razones para en este momento imaginarnos que hay temas que debemos trabajar y conversar, sobre todo, por responsabilidad nuestra con el país", agregó.



El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo también se refirió a la ausencia del presidente Petro y aseguró que es "desconcertante, pero sobre todo triste que se rompa con la tradición de la presencia del presidente en la asamblea de la Andi a su cierre".



También recordó que, salvo por motivos de salud, nunca ha dejado de participar el jefe de Estado en este congreso que cada año reúne a todos los empresarios del país en Cartagena.

"Triste porque se perdió una oportunidad para construir ese gran acuerdo nacional donde la empresa es y debe ser actor protagónico. En un país con estos desafíos de recuperación económica es clave genuinamente tender puentes de trabajo en propósitos comunes y tener voluntad para hacerlo", agregó.



Entre tanto, el expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, señaló que "dejar plantado a empresarios de todos los sectores en el Congreso de la Andi es un irrespeto al gremio, los asistentes y a todo el sector privado, por más que trate de enmendar la plana con una invitación improvisada al Consejo Gremial Nacional la próxima semana".



Pese a la ausencia del presidente Gustavo Petro, Bruce Mac Master hizo un reconocimiento a todos los funcionarios del Gobierno Nacional que asistieron durante los tres días del congreso, "no solo por su presencia, sino por la actitud, la disposición y la forma en la cual trabajamos".



Presidente de la Andi, Bruce Mac Master Foto: Andi

Y es que al Centro de Convenciones de Cartagena llegaron los ministros de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Agricultura y Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Ciencia, Tecnología e Innovación, además de varios viceministros, directores de entidades y superintendentes.



"Hicimos 63 reuniones bilaterales con ellos y tuvimos 179 personas del Gobierno trabajando con nosotros, eso para nosotros es importante y lo reconocemos"”, dijo el presidente de la Andi.



Adicionalmente, al iniciar su discurso de clausura expresó que estuvo pensando mucho en cuál era el tipo de discurso que debería hacer con la esperanza de poder contar con la presencia del presidente de la República.



"Luego tuve que pensar en el discurso que iba a hacer si el presidente no estaba y claro que no es el mismo discurso porque me hubiera gustado dirigirme a él, pero yo sí espero que una muy buena parte de lo que se ha dicho llegue a sus oídos y el mensaje le llegue a él", manifestó.



También aseguró que los empresarios estaban con "el ánimo de tratar de construir el mejor mensaje posible para el país y para poder construir un mensaje bueno para Colombia requerimos del trabajo conjunto entre el Gobierno, la sociedad civil, los empresarios, inclusive, todos los poderes del poder público".



"Estamos convencidos del poder del diálogo, de la capacidad que debemos tener todos para poder trabajar por Colombia y del poder que tiene sentarse a buscar las mejores soluciones para el país", afirmó.