Con 'IVA al arroz con huevo' Gobierno quería recaudar 1,2 billones

Varios de los ponentes del proyecto de ley de financiamiento confirmaron que tras reunirse con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Gobierno confirmó que varios productos básicos de la canasta familiar definitivamente no quedarían con IVA. Entre estos se encuentran agua, huevos, frutas, verduras, cuadernos, lápices, vehículos eléctricos ni viviendas usadas.

Los congresistas, por su parte, le presentaron al Ejecutivo 28 alternativas, de modo que no sea necesario ponerles impuestos a los bienes y servicios de primera necesidad, las cuales el Gobierno se comprometió a estudiar este mismo lunes, y mañana martes dará una respuesta para cada una de estas proposiciones, en una nueva reunión que tendrá con los ponentes.



No obstante, en el tire y afloje, el Gobierno indicó que si se resuelve no ampliar el impuesto a las ventas a los bienes y servicios básicos de la canasta familiar, se tendría que dejar la tarifa general del IVA en 19 por ciento, y no rebajarla a 17. Además, se podría sumar a la ley de financiamiento una especie de sobretasa a las gaseosas (y bebidas azucaradas) y las cervezas, idea que no cayó muy bien entre los ponentes y coordinadores.

Cada uno de los bienes

Ahora, si bien la ampliación del IVA al 80 por ciento de canasta familiar quedó casi descartada, Carrasquilla presentó varios datos curiosos de los ingresos que le habrían dado estos impuestos. De hecho, solo por arroz con huevo se habrían recolectado $1,2 billones al año. A continuación, los productos y el recaudo que le habrían dado al Gobierno:





Producto Lo que recaudaría (en miles de millones de pesos)





Maíz 199

Arroz 764

Papa 423

Yuca 231

Huevos 432

Trigo en grano 63

Otras legumbres 109

Harinas de trigo y otros cereales 251

Banano, plátano 435

Leguminosas frescas o secas 193

Tomate 104

Legumbres frescas o refrigeradas 871

Cítricos 286

Otras frutas 872

Carne, cerdo y pollo fresco 837

Pescado fresco 42

Pan fresco 252

Agua 175

Panela 283

Sal 26

Semilla para siembra 68

Vehículos eléctricos 55

Motos y bicicletas eléctricas 88



ELTIEMPO.COM