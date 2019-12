Lo que aportan los migrantes a las economías del mundo

272 millones de personas migrantes fueron registradas en el 2019 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, cifra que sale a relucir este miércoles, cuando se conmemora el Dia del Migrante.



Estados Unidos es uno de los que mayores cifras registra, con 51 millones, seguido por Alemania y Arabia Saudita, países que recibieron 13 millones.

En los últimos tiempos, la migración venezolana ha marcado una nueva pauta en la migración internacional.



Según Naciones Unidas, cerca de 4 millones de venezolanos han huido de la crisis política y económica que experimenta su país.



Colombia ha recibido a 1,3 millones de migrantes de este país, y es seguido por Perú (768,000), Chile (288,000) y Ecuador (263,000).



Dentro de los aportes que hacen los procesos migratorios a las economías está el flujo de recursos a través de remesas. Estos dineros se irrigan y promueven el consumo, y, por esa vía, impulsan el crecimiento de la economía.



En América Latina, el reporte más reciente del Banco Mundial establece que en el 2018, México es el país que ha recibido más remesas (US $35.689 millones).



El segundo lugar lo ocupa Guatemala (US $ 9.573 millones), luego viene República Dominicana (US $6.789 millones), y Colombia aparece en cuarto lugar (US $6.411 millones). El quinto puesto es para El Salvador (US $5.458 millones).



El empleo es otro de los renglones que aportan los migrantes. En el país, si bien aún es alto el desempleo entre los venezolanos (20,9 %) en los últimos doce meses a octubre, hay sectores en los que la mano de obra de ciudadanos del vecino país se volvió clave. Un ejemplo de ello es el sector cafetero, en donde hubo fincas que, de cada 10 recolectores 9 eran venezolanos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS