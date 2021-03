Multan a empresa que reportó como morosa a ciudadana suplantada

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la empresa Marketing Personal S.A., con una multa de 150,3 millones de pesos, debido a que incurrió en la violación de las normas de protección de datos personales.



La decisión se tomó a través de la Resolución 10999 de marzo de 2021, con ocasión de la queja de una ciudadana que manifestó que su identidad fue suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con la compañía, empresa que la reportó como morosa.

La ciudadana también dijo que presentó una petición a dicha empresa, la cual fue respondida extemporáneamente y de manera incompleta omitiendo hacer referencia a cuestiones de fondo, pues la firma jamás le indicó el motivo exacto del reporte negativo.



“La Superindustria constató que la respuesta de Marketing Personal S.A. fue extemporánea e incompleta. Adicionalmente, el reporte de información negativa a Cifin y Experian fue ilegal porque dicha empresa no cumplió con la obligación legal de comunicar previamente a la persona que sería reportada”, indicó la entidad.



Adicionalmente, se verificó que la información reportada no era comprobable porque no se acreditó evidencia de la existencia de la obligación y de que la ciudadana reportada fue quien efectivamente contrajo una deuda la empresa.

(También le recomendamos: ¿Se puede salir de Datacrédito sin pagar las deudas?

Finalmente, la sociedad sancionada tampoco demostró tener prueba de la autorización de la ciudadana para ser reportada ante Cifin o Experian.



La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró que no se puede reportar información sobre la cual no exista certeza sobre su veracidad, pues esto no sólo afecta el buen nombre de las personas, sino que induce a error a los usuarios de la información y al público en general.

