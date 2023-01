El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que el incremento de los avalúos catastrales para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022, será del 4,31 por ciento y para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, del 3 por ciento.

Este incremento además, está levemente por encima de la meta de inflación y el ajuste se hizo conforme a la ley y ante el fuerte incremento del índice de precios al consumidor.



Jorge Iván González, el director del DNP dijo que desde la expedición de la ley que determina anualmente el incremento de los avalúos catastrales, el reajuste de los mismos para los predios urbanos ha sido la meta de inflación certificada por el Banco de la República, atendiendo a que la diferencia entre esta y la variación del IPC registrada por el Dane no había superado los 5 puntos porcentuales en un solo año.



Así quedó definido en el primer documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) tuvo en cuenta no solo la meta de inflación sino la fuerte variación anual del IPC determinada por el Dane el año anterior.



“Para el presente año la diferencia se situó en 9,53 puntos porcentuales por lo que el Gobierno nacional está facultado para autorizar un incremento adicional extraordinario. Por eso, decidimos tomar como incremento para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022, el índice de valoración predial, el cual se situó en el 4,31 por ciento”, agregó González



González señaló también que “los excesivos precios de los insumos agrícolas, la competitividad del sector y los factores de producción (arrendamiento de tierras, elementos agropecuarios, empaques agropecuarios y servicios agrícolas) han encarecido el costo de los alimentos. Además, el área rural ha sufrido graves afectaciones por la emergencia invernal. Por eso, en este primer Conpes decidimos que para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, el incremento sea el correspondiente a la meta de inflación, esto es 3 por ciento", dijo.



La importancia del avalúo catastral radica, entre otros, en ser la base para el cálculo del impuesto predial, el cual constituye una de las principales fuentes de ingresos de las regiones que, en 2021, representó el 34,3 por ciento de los ingresos tributarios para los municipios.



En del proceso de implementación de la política del Catastro Multipropósito, el director afirmó que “el Catastro Multipropósito (urbano y rural) tiene un enorme atraso. Apenas se ha llegado a 9,4 por ciento de los predios. La actualización del catastro rural es fundamental por tres razones: Primera, permite avanzar hacia la consolidación del mercado de tierras. Segunda, es un instrumento importante para incidir en la modificación de las relaciones factoriales. Tercera, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de los municipios”, expuso el directivo.

Más noticias

Con cobro de valorización por obras, Gobierno espera recaudar $ 20 billones

Cierre de vía Panamericana: las medidas del Gobierno para atender la crisis