Gobierno presentó hoja de ruta para pilotos de ‘fracking’

Las pruebas piloto para hacer fracking en la extracción de petróleo y gas tendrán tres etapas, y la evaluación de cada una de esas pruebas se hará comparando el resultado con la situación original en términos ambientales, sociales, de sismicidad y de salud.

Así quedó establecido en el decreto que da los lineamientos para estas pruebas, que expidió el viernes pasado el Gobierno Nacional.



Pero además, para seguir con el proceso de reglamentación, el Ministerio de Minas y Energía deberá expedir una resolución técnica que fije los requerimientos para el desarrollo de los pilotos, así como la definición de las variables por monitorear para recopilar información y las evaluaciones.



En el decreto 328 del 28 de febrero, el Ejecutivo presentó la ruta para las pruebas de fracking, es decir, técnicas de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal en yacimientos no convencionales de crudo o de gas natural.



La norma del Ministerio de Minas y Energía señala que estas pruebas son de naturaleza científica y técnica, dentro de la más estricta vigilancia y control, y, por lo tanto, de naturaleza temporal.



Las etapas en las que se divide el proceso de pruebas piloto son la de condiciones previas, la etapa concomitante y la etapa de evaluación.



En la etapa de condiciones previas se deberán llevar a cabo diagnósticos sociales, ambientales, técnicos e institucionales. Esta etapa se extiende hasta la expedición de la licencia ambiental.



Esta última es requisito indispensable para iniciar un proyecto, además de que, según la norma, las personas jurídicas interesadas en el pilotaje de los proyectos deberán hacer la solicitud ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



La llamada etapa concomitante se extiende desde la expedición de la licencia ambiental hasta el final de la aplicación de las técnicas de fracturamiento.



El objetivo en esta fase es desarrollar las actividades de perforación, completamiento, fracturación, estimulación y dimensionamiento del yacimiento, y durante el procedimiento, revisar y monitorear los aspectos técnicos, ambientales, sociales, de salud e institucionales.



Por su parte, la etapa de evaluación se inicia con el fin de las pruebas y concluye con la entrega de los resultados. Se determina, especialmente, si se cumplen las condiciones que permitan proceder a la explotación comercial de los yacimientos no convencionales.



En los comités evaluadores participarán los ministerios de Hacienda, Salud, Minas y Ambiente, junto con un experto ambiental de una universidad acreditada, un experto en hidrocarburos de universidad acreditada o del cuerpo técnico consultivo del Gobierno, y un representante de asociaciones, organizaciones o corporaciones de la sociedad civil.



Uno de los puntos adicionales es que el comité evaluador tendrá el máximo de independencia.



El Ministerio de Minas y Energía indicó que el decreto recoge las ideas de ciudadanos que se plantearon en la etapa de comentarios, con más 600 participantes.



Según lo establecido en la nueva norma, “el Comité Evaluador será el encargado de evaluar la información generada y necesidades de fortalecimiento institucional durante la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta aspectos como recurso hídrico, ecosistemas y biodiversidad, entre otros, con el fin de emitir recomendaciones en relación con el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal en yacimientos no convencionales con fines comerciales”.



La norma incluye que la ANH expedirá un acuerdo que habilitará los mecanismos contractuales necesarios para poder desarrollar los proyectos de fracking.

Hay que recordar que Colombia cuenta con 9,8 años de reservas de gas y 6,2 años de petróleo, lo que hace oportuno el tema de las nuevas búsquedas de fuentes de hidrocarburos.

Apoyo a la oferta de largo plazo

El gremio del gas natural celebró la expedición del decreto con los lineamientos para el fracking, por los efectos en el abastecimiento del combustible.



De acuerdo con Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), “estamos dando un paso adicional para asegurar el abastecimiento de gas natural en el largo plazo, teniendo en cuenta el potencial de entre 4 y 24 terapiés cúbicos en el valle medio del Magdalena, Cesar y Catatumbo”.



Cabrales expresó el respaldo a la aproximación científica y los componentes de transparencia y fortalecimiento institucional incluidos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO