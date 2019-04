Los derechos que le tocan en la liquidación de un contrato de trabajo

Tras finalizar un contrato laboral, los empleadores deben hacer un reconocimiento económico al trabajador, el cual se conoce como liquidación.



Se trata de un pago que se origina por la finalización del tiempo pactado en los contratos a término fijo, el retiro del trabajador por pensión, la terminación unilateral por cualquiera de las partes o como producto de un convenio de mutuo acuerdo.





Octavio Rubio, profesor de Derecho de la Universidad Central, afirmó que un trabajador debe saber qué es lo que va a recibir con su liquidación.

Según el docente, con el pago está recibiendo salarios pendientes al momento de la finalización del contrato y las prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, dotaciones y vacaciones).



También se le liquidan los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y los parafiscales, como los destinados a las cajas de compensación familiar.



También señala que si en los contratos a término indefinido el contrato del colaborador finaliza sin justa causa y antes de la finalización del plazo (a término fijo), se deberá generar un pago que se denomina indemnización, el cual hará parte de los ingresos reconocidos en la finalización de la relación laboral.

¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo?

También recomienda al empleador revisar la discriminación de los pagos de cada una de las obligaciones pendientes con el extrabajador, como salarios, prestaciones, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y la indemnización, en caso de tener derecho a ella.



El Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 65 dice que “si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe cancelar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último sueldo diario por cada día de retardo”.



Según Rubio, que el empleador en teoría debería pagarle al empleado el mismo día en que se termine el contrato de trabajo y si se demora uno solo, debe cancelarle también la indemnización.

“Esta situación en la realidad no se aplica, debido a que esta sanción por el retraso en el pago, no aplica de forma automática, sino que debe ser declarada por vía judicial, es decir, por un juez interponiendo una demanda”, afirmó.



Por su parte, Iván Daniel Jaramillo, investigador de la Universidad del Rosario, afirmó que el Código Sustantivo del Trabajo no establece en el artículo 65 un término específico de tiempo durante el cual se debe realizar el pago de la liquidación, por tanto debería ser inmediato.



“Sin embargo, la Corte ha desarrollado en virtud de la buena fe, la posibilidad de que haya un término razonable para hacer el pago”, explicó.

Pago antes de un mes o indemnización moratoria

Tras el cierre del vínculo laboral, el empleado debe esperar el pago y aunque la legislación no especifica un período de tiempo, se debe tener en cuenta si la empresa pide determinadas actividades administrativas, como paz y salvos de diversas áreas o si es una renuncia imprevista. De lo contrario, se requiere prevención del fin del contrato.



Junto con lo anterior, hay que tener en cuenta que el término razonable para que una empresa haga el pago varía, pero no es recomendable efectuarlo después de un mes, porque se expone a tener que desembolsar una indemnización moratoria.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO