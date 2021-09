Más plazo para renovar la licencia de conducción y descuentos en el Soat

La plenaria de Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que busca luchar contra la evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y que dará alivios a los buenos conductores.



(Le puede interesar también: Las cuentas para renovar las licencias no cuadran)

La iniciativa, que ahora deberá a pasar a conciliación por las diferencias con el texto aprobado en Cámara, establece descuentos en el valor de esta póliza obligatoria para los conductores que hayan tenido buenos comportamientos viales, que no hayan reportado siniestros o que hayan renovado su póliza de manera oportuna.



En concreto, estos tendrán derecho a la disminución por única vez del 10 por ciento sobre el valor de la prima emitida del Soat. Esta medida será aplicable para aquellos propietarios de vehículos que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021.

¿Hasta cuándo habrá tiempo de renovar el pase?

Adicional a ello, en el proyecto se establece que los colombianos ya no tendrán que renovar su licencia de conducción antes del 10 de enero del próximo año. Hay que recordar que esto aplicaba para los conductores que en su ‘pase’ no tenían fecha de vencimiento o esta aparecía con vigencia indefinida.



(Además, lea: Más de 3,8 millones de colombianos, a renovar su licencia de conducción)



Además, si bien se dijo en un principio que serían 3,8 millones de personas las obligadas a renovar su licencia, según las cuentas del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) estas podrían llegar hasta 5,6 millones de colombianos.

El proyecto libera a esas personas a las que se les vence su licencia de conducción en enero del próximo año FACEBOOK

TWITTER



En aras de evitar que todas estas personas asumieran el costo adicional que representaría hacerse nuevos exámenes de actitud física, mental y coordinación motriz para renovar el ‘pase’ el plazo se ampliaría dos años más, hasta el 2024.



“Ha sido aprobado el proyecto de ley que busca beneficios para todos aquellos tomadores de Soat que han cumplido con la póliza, con adquirirla y renovarla de manera puntual. Asimismo, se ha liberado a esas personas a las que se les vence su licencia de conducción en enero. Esto es un gran alivio para millones de familias que tendrían que salir a asumir este costo. También hemos incorporado unas medidas que buscan que el sistema sea más eficiente”, manifestó tras la aprobación la senadora ponente del proyecto Ana María Castañeda.



Igualmente, la iniciativa busca fortalecer a las entidades para luchar contra la evasión. Por ejemplo, se busca que el Gobierno efectúe el fortalecimiento de la capacidad institucional y tecnológica de la Adres para la recuperación de cartera por los pagos que efectúa como consecuencia de los accidentes de tránsito de vehículos no identificados y/o no asegurados.



También se especifica las aseguradoras tendrán la obligación de vender la póliza a todos los vehículos, sin discriminación alguna.



Hay que recordar que esta iniciativa ha tenido una gran oposición de las compañías aseguradoras. El proyecto no alcanzó a ser votado en la legislatura pasada y la iniciativa final es muy diferente a la que presentó su autor, el representante Alejandro Vega.



"Hay que ir a conciliación porque los descuentos aprobados en Cámara fueron más altos que los aprobados en Senado y otras diferencias en el texto. Hay que conciliarlo y ahí sí pasa a sanción presidencial", dijo Vega.



(Le puede interesar también: Los pecados de la reforma del Soat)