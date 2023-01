Para la comodidad de los colombianos, se han habilitado espacios en las páginas del Simit y del Runt a través de los cuales se pueden consultar fácilmente si un vehículo tiene multas e infracciones pendientes, además del estado de la licencia de conducción y otros datos.



Aunque esta información también se puede consultar directamente en oficinas de tránsito, hacer estas consultas en línea ayuda a que se ahorre tiempo valioso. También se pueden realizar pagos sin la necesidad de acudir a un banco.



¿Cómo consultar y pagar multas?

En la página web del Simit se puede consultar con el número de cédula o la placa del vehículo si se tiene alguna multa pendiente, y sin importar el lugar del país en el que le impongan una multa, usted podrá pagarla.



En el siguiente link del Simit: https://bit.ly/3W20W6R hay un espacio en el que se debe ingresar el número de cédula o placa del vehículo, y una vez se dé clic en la lupa aparecerán los resultados.



Si no hay nada pendiente aparecerá un aviso que dice: "No tienes comparendos ni multas registradas en Simit". Sin embargo, la recomendación es revisar, con el número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verificar que efectivamente no se tengan obligaciones pendientes de pago.



En caso de que tenga alguna obligación pendiente, se desplegará el listado de comparendos. Allí podrá ver el tipo, qué secretaría de Movilidad impuso la multa, cuál fue la infracción que cometió, el valor de cada una y el total a pagar. El pago se puede hacer a través de PSE.

¿Cómo consultar el estado de la licencia de conducción?

Portar la licencia de conducción física ya no es obligatorio, ya que los datos se encuentran en línea y en tiempo real en la plataforma del Registro Nacional Único de Tránsito (Runt). Sin embargo, es importante tener presente la fecha de vencimiento de la misma para no conducir con el documento vencido y recibir una multa por ello.



A través de la página del Runt se puede consultar el estado de la licencia de conducción dando clic en la opción 'Consulta de ciudadanos por documento de identidad'. Es el penúltimo recuadro que aparece al lado derecho de la página.



Al dar clic aparecerá otra ventana en la que pedirán especificar el tipo de documento y el número del documento del propietario. Además, habrá una casilla para digitar un código que aparecerá en un recuadro.



Al dar clic en 'Consultar información' aparecerá toda la información. Se podrá ver si la licencia sigue vigente, si se tienen multas pendientes, el certificado de aptitud en condición y otros datos adicionales.

¿Cómo consultar el estado de su vehículo?

En la página del Runt también se pueden conocer los datos específicos sobre su vehículo o motocicleta, la cual corresponde a lo reportado por los distintos actores. Se debe dar clic en la opción 'Consulta de vehículos por placa', que es el último recuadro que aparece al lado derecho de la página.



Luego le pedirán especificar la procedencia del vehículo (nacional, extranjero o diplomático), especificar cómo quiere hacer la consulta, el número de la placa, el tipo de documento y el número del documento del propietario. Además, habrá una casilla para digitar un código que aparecerá en un recuadro.



Al dar clic en 'Consultar información' aparecerá toda la información y especificaciones del vehículo, el historial de los Soat y certificados de revisión técnico mecánica que han sido adquiridos a lo largo de los años.