En Colombia, el pasado martes 20 de junio, se venció el plazo para la renovación de licencias de conducción, dejando a cerca de 3 millones de personas sin poder conducir por las vías del territorio nacional.



Si bien el tiempo de renovación era amplio, muchos colombianos no lograron cumplirlo, aunque se establecieron estrategias como el pico y cédula para motivar la afluencia controlada a los puntos de atención. Sepa qué debe hacer para no caer en multas por su no renovación.

Según el ministro de transporte, solo el 12 por ciento de las personas pendientes de renovación tienen multas por infracciones a las normas de tránsito, que les impedirían finalizar el proceso.



Además, del total de licencias pendientes de renovación en el país, el 77 por ciento corresponden a la categoría A1-A2 (permiso para conducir motos), el 23 por ciento a las categorías B1-B2-B3 (automóviles, camiones y vehículos articulados de uso particular) y el 1 por ciento a las categorías C1-C2-C3 (conducir vehículos de servicio público).

¿Qué hacer si no renovó?

Tenga en cuenta que conducir con una licencia vencida, constituye la infracción B02 del Código de Tránsito, lo cual conlleva una multa de $309.336 pesos, de acuerdo con los valores vigentes para el año 2023, además de potencialmente generar la inmovilización del vehículo.

​

​En el país, existen más de 250 CRC seguros, habilitados para renovar la licencia, puede ir a uno de los más cercanos y agendar su cita o usar herramientas como el portal web: www.milicencia.co.



“Ajustamos nuestros sistemas para poder manejar el doble de transacciones diarias, reforzamos el equipo de servicio para los trámites de enrolamiento, garantizando el proceso de validación de identidad para disminuir el tiempo de respuesta a los ciudadanos y aumentamos en un 25 por ciento el equipo de atención al cliente para brindar soporte a los requerimientos que se presenten", señala Simbad Ceballos, CEO de Olimpia IT.



Es importante recordar que los ciudadanos deben cumplir con otros requisitos, como estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y estar al día con las multas e infracciones, lo cual se puede verificar en la página web del SIMIT.



Finalmente, deben acudir al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

