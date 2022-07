La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo 11 de la Ley 2161 de 2021, que suspendió hasta por dos años el vencimiento de las licencias de conducción que expiraban entre el primero y el 31 de enero de 2022.



Estas son algunas claves para tener en cuenta.



¿Por qué se dio este incentivo?

En agosto del año pasado, la sección Vehículos de EL TIEMPO alertó sobre el cuello de botella que se formaría en los organismos de tránsito y centros de reconocimiento de conductores (CRC), debido a que en enero del 2022 se vencían unos 5.6 millones de licencias de conducción de vehículos y motos, razón por la cual el Congreso, a través de la Ley 2161, extendió la validez de esas licencias por dos años más.

¿Por qué se cayó el beneficio de los dos años?

Porque el Congreso incluyó el artículo a última hora sin que surtiera los cuatro debates reglamentarios, y porque la medida no guarda relación directa con la Ley 2161 que se aprobó para la regulación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

¿Cuál es la razón para tantas licencias se venzan al mismo tiempo?

El Decreto 019 de 2012 fijó en diez años la vigencia de las licencias para conductores de motocicletas y vehículos particulares con edades entre los 16 y 59 años.



¿Por qué se tomó esa decisión?

Porque antes del 2012 en Colombia existían por lo menos seis formatos de licencias de conducción y la mayoría no tenía fecha de vencimiento, por lo cual no se evaluaban la aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir un vehículo que se van a afectando con el paso de los años. Al unificar las licencias en un solo formato, en el 2012, empezaron a correr los diez años de vigencia para las licencias expedidas en esa época y las que no tenían fecha de vencimiento, que son cerca de 4.800.000.

¿Debe renovar la licencia ya?

Si puede hacerlo, no lo dude. Pero, a pesar de que la Corte tumbó el incentivo de los dos años, difirió los efectos de su decisión, que solo empezará a regir después del 20 de junio de 2023, para permitir que las personas puedan renovar sus licencias y prevenir un colapso en la renovación de pases de conducción.



¿Puedo seguir conduciendo con mi licencia vencida?

Sí, pero solo en Colombia y hasta el 20 de junio de 2023. Después de esa fecha le pueden imponer un comparendo por conducir con la licencia vencida. En el exterior no es válida la licencia vencida.

¿Qué necesita para renovar la licencia?

Debe ir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y agendar una cita para realizarse los exámenes físico-mental y de coordinación motriz. No tener multas o infracciones de tránsito pendientes. Al momento de cumplir la cita debe llevar el documento de identidad original y contar con disponibilidad de tiempo. Al terminar este proceso la información quedará cargada automáticamente en la plataforma Runt.



