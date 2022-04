Dichos populares como ‘el pase le salió en un tamal’, ‘la licencia le salió en una piñata’ o ‘le entregamos la moto con el pase’, podrían ser cosa del pasado, si este gobierno o el próximo le pisan el acelerador a una reforma que haría más exigentes los requisitos para tramitar la licencia de conducción por primera vez.



Idoneidad, pericia y conocimientos. Estas tres palabras resumen las nuevas condiciones que deberán cumplir los nuevos conductores y motociclistas, incluidas en un proyecto de resolución del Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que por ahora está publicada para observaciones y comentarios.

Para obtener la licencia de conducción por primera vez, los aspirantes deberán pasar varios filtros; entre ellos, un examen teórico en el que se pondrán a prueba sus conocimientos sobre normas de tránsito, señales, seguridad vial y del vehículo. Para esto se creará un banco de preguntas, el aspirante deberá responder 40 y aprobará el examen con el 80 por ciento de respuestas correctas.



Además, deberá someterse a dos pruebas prácticas, una en pista y otra en terreno en las que se evaluará su pericia al conducir un carro o una moto y la forma como se desenvuelve en medio del tráfico. La categoría de la licencia que se les entregue a los nuevos conductores dependerá de sus calificaciones y de su idoneidad; en todo caso, los novatos tendrán algunas restricciones.



A esta idea, que ha rondado por las oficinas del Ministerio de Transporte desde hace más de diez años, aún le queda un largo camino por recorrer. Para que empiece a ser realidad se necesitan unos organismos independientes que evalúen lo que aprendieron los aspirantes en las escuelas de conducción.

Los aspirantes tendrán que hacer un examen y prueba práctica. Foto: iStock

Estos organismos son los llamados Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale). Los requisitos para su funcionamiento también están reglamentados en este proyecto de resolución.



Uno de los principales objetivos de la reforma es reducir la siniestralidad vial a través de una adecuada formación, en particular de los motociclistas, quienes son los que ponen la cuota más alta de muertos en calles y carreteras. En el 2021 murieron en Colombia 7.270 personas en accidentes de tránsito, 4.312 eran motociclistas.



En el argot motero se dice que “los motociclistas se dividen en dos categorías: los que no se han caído y los que ya se cayeron”. No obstante, las estadísticas muestran que la poca pericia en la conducción se refleja en el hecho de que una tercera parte de los motociclistas accidentados tienen entre 15 y 24 años de edad. El 50 por ciento de estos lleva menos de dos años con licencia de conducción, y el 25 por ciento, menos de 10 meses. Es decir, son novatos.



Según un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de acuerdo con la matriz de colisiones, del total de motociclistas fallecidos el año pasado, el 22 por ciento (970) chocaron con un objeto fijo, “lo que puede atribuirse, entre otras variables, a fallas al momento de maniobrar este tipo de vehículo”, aunque no se puede desconocer que la falta de pericia también es una falla frecuente en conductores de otro tipo de vehículos.



El año pasado, según datos del Runt, 874.388 personas obtuvieron su licencia por primera vez sin ningún tipo de prueba que certificara su idoneidad para conducir. De estas, 448.307 se expidieron a motociclistas en categorías A1 y A2. El dato relevante es que tan solo 1.311 son de categoría A1 (para motos de hasta 125 cm³) mientras que al resto (446.996) se les otorgó licencia A2, la que en otros países se entrega solo a conductores con mucha experiencia.

Los motociclistas son los que ponen la cuota más alta de muertos en calles y carreteras. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esta situación se podría revertir con las nuevas exigencias que, como mencionamos arriba, por ahora solo es un ‘borrador’, que ojalá no quede engavetado por otros diez años, pero al que le faltan los ajustes y observaciones, cuyo plazo para hacerlos se acaba hoy. El paso siguiente será emitir la resolución definitiva.



Examen práctico

A partir del momento en el cual se le comunique al aspirante que aprobó su examen teórico, tendrá treinta días calendario contados a partir de dicha comunicación para solicitar el turno y presentar el examen práctico. Este examen comprende dos pruebas: prueba de destreza individual que evalúa las habilidades del aspirante para maniobrar un vehículo automotor.



Esta prueba se realiza en una pista cerrada al tránsito de vehículos. Y prueba de maniobras en vía pública. Evalúa las habilidades del aspirante para interactuar con otros actores de la vía al conducir el vehículo en vías públicas. Tanto las pruebas teóricas como las prácticas se realizarán en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), que a su vez tendrán que acreditar su idoneidad y disponer de instalaciones físicas, pistas de prueba y vehículos.

Las categorías

Las licencias de conducción se entregarán según el nivel de idoneidad. El resultado del examen práctico clasificará al aspirante acorde con su desempeño en alguno de los siguientes niveles de idoneidad: nivel básico, nivel medio o nivel pleno; así mismo, definirá las restricciones a la conducción asociadas a determinado nivel dentro de la categoría de licencia de conducción respectiva.



Para obtener un nivel de idoneidad superior dentro de una misma categoría de licencia de conducción, el aspirante podrá realizar el examen práctico correspondiente, acreditar la prueba teórica aprobada en el nivel de idoneidad inmediatamente inferior y tener seis meses de experiencia en el nivel de idoneidad inmediatamente inferior al que desea obtener, sin haber sido sancionado por infracciones alas normas de tránsito en dicho periodo.

Categorías de licencia de conducción en Colombia. Foto: iStock

Examen teórico

Tiene por objeto evaluar que el aspirante posee los conocimientos y actitudes para la conducción de vehículos y el comportamiento seguro en las vías, así como evaluar la formación obtenida en los Centros de Enseñanza Automovilística.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expedirá el ‘Manual de referencia para la conducción de vehículos: conceptos básicos para obtener la licencia de conducción’. Esta es una guía básica de estudio para los aspirantes a obtener o recategorizar la licencia.



El examen teórico comprende una prueba, la cual consistirá en resolver preguntas de selección múltiple contenidas en un banco de preguntas alojado en la plataforma tecnológica administrada por la ANSV, la cual de manera aleatoria seleccionará las preguntas, de forma tal que el orden de las mismas sea único e irrepetible para cada aspirante ubicado en la misma sala, conformando un examen completo de la siguiente manera: la prueba estará conformada por 40 preguntas, de las cuales 12 son de actitudes y 28 son de los núcleos temáticos del proceso de formación. Los núcleos temáticos del proceso de formación y el número de preguntas asociados a los mismos son los siguientes: Movilidad segura y sostenible (10 preguntas); normas de tránsito (6 preguntas); Señalización vial e infraestructura vial (6 preguntas) y el vehículo (6 preguntas).



El examen teórico se aprueba con un puntaje igual o superior al ochenta por ciento y el resultado se entregará dentro de los dos días siguientes a su realización, el cual se generará en estado de aprobado o no aprobado. En caso de no aprobación, se entregará un reporte de los núcleos temáticos reprobados y el puntaje final obtenido. El aspirante podrá presentar nuevamente el examen teórico.

La evaluación estará a cargo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), organismos que deben ser acreditados ante el Ministerio de Transporte. Foto: Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

Restricciones

Los niveles de idoneidad para las categorías de licencia de conducción de nomenclatura A (motocicletas) tendrán las siguientes restricciones: la categoría A1 en el nivel básico no permite acompañante en el vehículo y no permite conducir entre las diez de la noche y cinco de la mañana.



Las personas que tengan entre 16 y 17 años únicamente podrán aspirar en la categoría A1 a este nivel básico de idoneidad.



Para la categoría A2, el nivel medio de idoneidad únicamente permite la conducción de vehículos cuya potencia no supere los 25 caballos de potencia. En las categorías con nivel pleno de idoneidad no hay restricciones.



En las categorías de licencia de conducción B (automóviles particulares), en la B1 (nivel básico de idoneidad) el conductor siempre debe estar acompañado de una persona mayor de dieciocho (18) años, que tenga vigente la licencia de conducción de categoría B1 en el nivel pleno de idoneidad o que cuente con una licencia de conducción vigente en las categorías B2, B3, C1, C2 o C3. Esta licencia tampoco permite conducir durante el horario comprendido entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.



Los menores entre 16 y 17 años únicamente podrán aspirar a este nivel básico de idoneidad en la categoría B1. En esta categoría, en el nivel medio, su titular no puede conducir durante el horario comprendido entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

