Anif criticó a los alcaldes que ordenan ley seca en el puente

Para este puente festivo, en el que 3 de cada 4 colombianos celebrarán (este domingo 21 de junio) el Día del Padre, en varios municipios del país los mandatarios locales tomaron la decisión de imponer la ley seca, con el argumento de proteger la vida y la salud de las personas en medio del riesgo de contagio de la pandemia de covid-19.



Sin embargo, el presidente del centro de pensamiento económico Anif, Mauricio Santamaría, calificó la estrategia de “absurda” y más contraproducente que benéfica.



“Es una medida que no tiene una sustentación en el actual contexto de salud pública (la pandemia). Y, por el contrario, atenta contra los ingresos de la salud, que provienen del impuesto al consumo de licores y cervezas, entre otros”.



Barranquilla, Neiva, Cali y otros lugares se sumaban el viernes a los que se acogían a la medida de la ley seca, lo cual fue criticado por Santamaría, quien advirtió que, “por un afán de protagonismo de los mandatarios locales, pueden estar aplicando estrategias que afecten más a los consumidores, pues terminan siendo conducidos a comprar licor de contrabando, con el riesgo de encontrar bebidas adulteradas que pueden llevar hasta a la muerte”.



Según las cuentas de la Federación Nacional de Departamentos, “mayo de 2020 fue el mes en el cual se profundizó más la caída en las rentas departamentales por los efectos de pandemia”.

En consecuencia, a causa de la pandemia, los departamentos dejaron de recibir 722.044 millones de recaudos en los primeros 5 meses del año, indicó el gremio de los departamentos.



En el caso del impuesto al consumo de los licores, el ingreso cayó en 50 por ciento, y en relación con el impuesto a la cerveza, la reducción fue de 66 por ciento.

La disciplina es la que realmente salva vidas

Según lo señalado por Santamaría, por la compra de licor de contrabando se dejan de recibir 400.000 millones de pesos para financiar la salud en las regiones, por lo que calificó de preocupante la ley seca.



“Lo que hay que evitar son las aglomeraciones. Barranquilla demostró el fin de semana pasado que la ley seca no impide que las personas hagan fiesta y sigan bebiendo licor”, agregó Santamaría.



Sin comprender las bases sobre las cuales se soportan estas medidas, el presidente de Anif indicó que “las personas en confinamiento siguen bebiendo, luego no hay relación entre la medida de ley seca, que atañe a la venta en supermercados, mientras que la gente hace los pedidos a domicilio”.



Santamaría agregó que, en una coyuntura económica como la actual, en la que se requiere reactivar la economía para que las empresas recuperen la confianza en producir y comercializar, lo que a su vez permite mantener el empleo, la alternativa debe ser la de promover la disciplina ciudadana.



“En una situación económica como la que hoy tenemos, lo que necesitamos es venta. Además, es tan evidente que el asunto depende de la disciplina individual que en los municipios donde no han impuesto la ley seca, el comportamiento ha sido mejor”.



El llamado de Anif es a que los mandatarios prevengan el riesgo de que la gente compre licor de contrabando, toda vez que, según la encuesta del gremio Fenalco, es cada vez mayor el número de familias que celebran el Día del Padre. Un 44 por ciento reducirá el presupuesto para la fecha, pero no dejará de homenajearlos. Por lo general, el licor es parte de esas celebraciones.



