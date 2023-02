Tras conocerse la intención del presidente Gustavo Petro de reasumir la regulación de los servicios públicos y reformar las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (ley eléctrica) que se crearon en 1994 para blindar a Colombia de un nuevo apagón, diversos gremios y analistas aseguran que la medida es inconveniente.



Según la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, el sector requiere de medidas que deben ser aprobadas de manera expedita y son especialmente importantes como la actualización de un indexador equilibrado para las tarifas, el control de las pérdidas y la generación de seguridad, y fundamentalmente las señales para una expansión pronta y eficiente tanto de generación como de transmisión.



"Es importante que se adopten de manera oportuna las decisiones que respondan y ajusten de manera técnica las variables que están llevando al incremento tarifario desmedido y a la falta de competencia en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)", exponen.



Además, se debe tener en cuenta las expansiones en distribución, la solución al problema de superación del nivel de corto circuito de algunas subestaciones del STN, los planes de expansión de la UPME, que están retratadas y afectan profundamente la calidad del servicio.



El gremio apunta que es necesaria la actualización de un indexador equilibrado para las tarifas, el control de las pérdidas y la generación de seguridad, y fundamentalmente las señales para una expansión pronta y eficiente tanto de generación como de transmisión, sin olvidar tanto las expansiones en distribución.

'Es inconveniente'

"La medida que quiere tomar el presidente Petro, es inconveniente para Colombia y para todo el mundo porque no es necesario hacer una revisión a las leyes, lo que hay que hacer es fortalecerla. Pero que haya un regulador de planeador de la política con un rol mucho más activo como un agente del mercado no creo que pueda convenir", explicó el experto Alejandro Lucio.



El experto es claro y señala que estas decisiones no están asegurando el buen comportamiento de las empresas, "digamos que nuestro marco colombiano tiene unas actividades decididas en competencia con las patentes privadas y tener una empresa integrada no da condiciones favorables para la llegada de más compañías y para la competencia de las mismas", analizó.



A su turno Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expuso que es un retroceso histórico en los servicios públicos del país.



“Es algo muy peligroso en este momento. Estamos tendiendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La CRA y la Creg han funcionado con personas técnicas. Las empresas de servicios públicos son vigiladas y tienen una rentabilidad máxima de 12%, por debajo de la inflación”, explicó.



Además en el borrador del plan de Desarrollo, el Artículo 173 le otorgaría facultades a Petro para crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, lo que le daría una mayor participación a la Nación.



El presidente entonces podría crear un grupo empresarial y afectar a otras compañías siendo que la misma nación preste los servicios de generación, distribución y comercialización de la energía.



La idea sería impulsar y promover la transición energética justa, mejorar la prestación del servicio y generar eficiencia en la gestión de las entidades y de empresas del sector.



De acuerdo con los analistas, las compañías que serían propensas de entrar en este proceso son las generadoras térmicas Gecelca y Gensa y la hidroeléctrica Urrá, que en conjunto suman 1.246 megavatios, sumando sus activos. Esto es 6,7% de la capacidad neta con la que cuenta el país.



En el caso de las compañías de distribución y comercialización, la Nación tiene participación en 10 de ellas, siendo algunas Cedenar, Electrohuila, Emsa, Electrocaquetá, Dispac, entre otras. Sería con estas compañías que el Gobierno tendría la capacidad de conformar este holding que se estima que atiende a 2 millones de hogares.

