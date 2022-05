Como se esperaba , esta semana el senador Germán Varón Cotrino presentó su ponencia para primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, con el texto propuesto para el Proyecto de Ley 511 de 2021 Senado,301 de 2020 Cámara.



El proyecto para reforma y adición a la Ley 675 de 2001 se redujo y mejoró notoriamente respecto al proyecto inicial y al ya aprobado en Cámara y, en general fue bien recibido. Aunque requerirá varios ajustes y modificaciones, refleja un análisis juicioso y serio de la temática y problemas de los sectores de la construcción y copropiedades.



La propuesta, que recogió en gran parte las inquietudes y aportes de abogados, administradores, constructores, miembros de consejos y demás ciudadanos que viven o realizan sus actividades bajo este régimen, ya logró la aprobación de 10 de sus artículos quedando pendiente, para próxima sesión, la aprobación de los demás.



El proyecto ha sufrido un cambio notable y positivo para los administradores y propietarios. Los artículos eliminados del Proyecto de Ley 301 de 2020 fueron 34; unos pocos quedaron iguales a los del citado proyecto y otros fueron modificados.



Retira previsiones ya reguladas por otras normas y que estrictamente no son de la ley de propiedad horizontal y elimina las adiciones innecesarias que se buscaba hacer a la ley vigente.



Como va, y como se ha pretendido desde un comienzo, el proyecto mantiene y respeta la estructura de la Ley 675 de 2001, pues mas que modificar algunos de sus artículos los ajusta, actualiza y adiciona , sin alterarlos sustancialmente.



Se va logrando, por fin, organizar el texto del proyecto, separando las reformas a algunos artículos de las adiciones al texto de la Ley y los artículos que hacían referencia a aspectos que se consideraban que no eran propios del Régimen de la Propiedad Horizontal o los que estaban regulados por otras normas, fueron eliminados en la propuesta.

Se reducen las adiciones

Así mismo, se propone la eliminación de artículos que se consideraron esenciales para justificar hace casi dos años la reforma y adición a la Ley 675 de 2001. Entre estos se destacan los de Vivienda Turística, el Registro Único de Nacional de Administradores, lo relacionado con la Inspección, Vigilancia y Control, los de entes de Participación Ciudadana en la propiedad horizontal , Consejo Nacional de Propiedad Horizontal.



Considera el ponente que algunas de estas previsiones no son del Régimen de Propiedad Horizontal, otras no son necesarias o no son tan claras o sólidas para su creación y funcionamiento y otras ya han sido reguladas por normas de diferentes materias. Para ampliar se puede consultar la Gaceta del Congreso No 514 del 16 de mayo de 2022).



Aún falta hacer ajustes en temas centrales de cuidado, que generan confusión y polémica y que son los que hacen más extenso el proyecto. Estos son, los relacionados con la entrega y recibo de bienes comunes y los que incluyen los niveles de reglamentación de agrupaciones y otros inmuebles, con toda su regulación de multijuntas y demás aspectos pertinentes cuando, en realidad, esto debe ser regulado en los reglamentos al estructurar las copropiedades.



Solo debería decirse que se podrán reglamentar los conjuntos y edificios por niveles y que en estos casos se harán las previsiones en los reglamentos. Artículos como los que se relacionan con este tema y con las definiciones, además de innecesarios, no aportan a las copropiedades, son muy extensos y generan confusiones. Por pretender incluirlo de forma tan amplia podrían ser retirados del proyecto final.



Otro artículo que se deberá revisar es el de las construcciones por etapas. O se deja como está en la Ley 675 de 2001 o se revisa. Hay varias observaciones al respecto.



Un artículo que ha generado mucha preocupación , es el de la Autoridad Doctrinal con lo cual el Ministerio de Vivienda de alguna manera resultaría inmiscuyéndose y definiendo en decisiones internas de las asambleas.



Adicionalmente, los conceptos no pueden ser obligatorios y se deberá poder acudir a otras persona y/o entidades. De lo contrario se podrían estar violando derechos y principios consagrados en la Constitución.

Reforma de los reglamentos

Un punto que requiere revisión y por el cual se han hecho observaciones desde hace tiempo, es el de la Norma de Transición, pues no se puede obligar a los edificios y conjuntos a gastar dinero que es escaso en las copropiedades, para costear las reformas.



Además dice aún el proyecto que se deben modificar los reglamentos en lo pertinente para acogerse a la Ley. No puede haber reglamentos tipo porque los inmuebles tienen características y usos diferentes.



El proyecto está en buenas manos, va bien, se ha escuchado a la ciudadanía durante el tiempo de su preparación (hubo dos audiencias previas), pero, en mi criterio, se debe cuidar de que el Estado no se inmiscuya mas allá de lo necesario en la vida y manejo interno de cada copropiedad.



Tal como va el Proyecto de Ley 511 de 2021 Senado, 301 de 2020 Cámara, me sigue pareciendo todavía muy intervencionista. Ya el senador ponente, propuso suprimir algunos artículos pero aún preocupan otros.