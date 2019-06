¿En cuánto se reduce la contratación pública por ley de garantías?

Hasta el próximo jueves, los alcaldes y gobernadores del país tienen posibilidad de contratar, debido a la entrada en vigor de la ley de garantías, que frena este proceso durante cuatro meses en lo que tiene que ver con contratación directa y suscripción de convenios interadministrativos.



La Auditoría General prepara un informe de cómo se realizó la contratación pública en los meses previos a la entrada en vigor de esa limitación, pero desde ya, varios analistas estiman que dicha ley, reduce en un 25 por ciento la contratación directa, lo que precisamente hace que se aumente esta en los meses previos a la entrada en vigencia de la restricción.

No obstante, con o sin elecciones, la contratación directa, que se presta para que exista mayor riesgo de irregularidades, sigue primando en Colombia.



La Contraloría General presentó recientemente un informe según el cual la contratación en la que no interviene una selección con base en criterios propios de la administración pública es la más elegida por los ordenadores del gasto y representa el 35 por ciento entre las modalidades utilizadas.

En pasadas elecciones se disparó

Si bien en Colombia el panorama ha cambiado desde que existe la obligatoriedad de reportar los contratos al Secop, plataforma administrada por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, no hay que desconocer que, por no detener o ralentizar la administración pública, en la temporada previa a las elecciones se da un incremento desmedido en la contratación (antes de iniciar la ley de garantías para las elecciones pasadas se incrementó en 143 %).



Todas estas situaciones condujeron a la presentación de un proyecto de ley para transformar la ley de garantías, pero, aunque entró al Congreso de la República con mensaje de urgencia, no logró el visto bueno antes de que se volviera a utilizar para estas elecciones.

La restricción sí sirve

Sin embargo, pese a los reclamos por esta restricción en la contratación, para el nuevo director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara, la utilidad de la ley de garantías es innegable. “Genera mayor imparcialidad y transparencia en el proceso electoral porque limitar cuatro meses la contratación directa evita que a última hora se utilice un presupuesto público para generar la inconveniencia o beneficios a determinados candidatos”.



En el caso de las elecciones de gobernaciones y alcaldías, la preocupación es latente, toda vez que el más reciente informe de Transparencia por Colombia da cuenta de que “el 69 por ciento de los casos de corrupción tienen lugar en los municipios; el 25 por ciento, en los departamentos y el 6 por ciento, en las entidades del orden nacional”.

En el informe, la contratación pública es la puntera. El 46 por ciento de los casos de corrupción tienen que ver con contratación.



Y en el país, los recursos en juego son enormes. Según estadísticas de Colombia Compra Eficiente, entre el Secop I y el Secop II, los contratos registrados suman 63 billones de pesos.



