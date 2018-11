¿Qué tan posibles son las opciones para que no se ponga IVA a canasta?

Sendas reacciones han suscitado las propuestas de los congresistas para reemplazar los recursos que se dejarían de percibir al no poder gravar toda la canasta familiar con IVA a través de la reforma tributaria o ley de financiamiento. No obstante, la que más comentarios ha suscitado es la de eliminar el IVA descontable, del partido liberal, la cual, según Analdex, gremio de exportadores, es la menos viable.

De acuerdo con lo expresado por Javier Díaz, presidente de este gremio, aunque hay que estudiar con lupa las propuestas, "la que me parece totalmente descartable es la del representante Carlos Chacón, puesto que en ella se desconoce que se trata de un impuesto al valor agregado".



En el mismo sentido, las explicaciones del profesor de la Universidad Eafit, Luis Guillermo Vélez, argumentan la inviabilidad de la propuesta que terminaría siendo un remedio peor que la enfermedad: "El IVA es un impuesto al consumo que las empresas recaudan en cada fase del proceso hasta el comprador final. Si las empresas no pudieron descontar esos 42 billones de pesos se incorporarían al costo y los pagarían los consumidores".



Díaz amplía también el argumento. "Como el IVA es un impuesto sobre el valor agregado, yo tributo sobre la parte que agrego en el valor del producto. Eliminar el descuento estaría aplicando el impuesto sobre todo y no sobre el valor agregado, es decir, un impuesto de cascada".

Sobre reducción de beneficios a algunos sectores

De otras propuestas para buscar recursos que permitan financiar los 14 billones de pesos que le faltan al presupuesto del 2019, como la de reducir beneficios a algunos sectores que ya tuvieron apoyo, como el minero y el financiero, Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria, indicó que precisamente este grupo había mencionado con anticipación estos caminos.



"Revisar las exenciones tributarias a sectores como el financiero y el minero; volver a gravar las remesas de las utilidades empresariales; fortalecer administrativamente a la Dian, otorgando herramientas para perseguir los capitales que se fugan a paraísos fiscales. El tamaño del Estado no es un problema, porque no es muy grande. El problema es lo ineficiente y corrupto que es. El país no puede seguir haciendo planificación financiera con los precios del petróleo que no controla".



La discusión está candente, mientras que el presidente, Iván Duque, indicó sobre la ley de financiamiento: "me voy a remangar y me voy a meter directamente en el debate, porque me interesa que Colombia gane. Aquí debemos buscar es que los colombianos salgan victoriosos en diciembre y podamos decir que logramos conseguir el financiamiento para los programas sociales".



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO