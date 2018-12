Ley de financiamiento se definirá en sesiones extras del Congreso

La discusión del proyecto de ley de financiamiento requerirá dos o tres días adicionales en el Congreso de la República, por lo que no se descarta que se cite a sesiones extras para la próxima semana, según lo dejó ver Ernesto Macías, presidente del Senado.

"Estamos haciendo la evaluación de todos los proyectos, todos son importantes, pero hay unos más que otros, y creería que trabajando el Congreso hasta este viernes próximo necesitaríamos dos o tres días de sesiones extras la semana entrante para evacuar lo más importante de la agenda, como por ejemplo, ley de financiamiento", advirtió el parlamentario.

Dijo, además, que aspiran a que termine su aprobación en las sesiones ordinarias, pero si no, la conciliación sería en las extras. Igual trámite tendría el proyecto de las TIC, el cual salió tarde de las comisiones, pero que por venir de comisiones conjuntas, se puede debatir en plenarias de forma simultánea.



Macías advirtió, además, que le están planteando al Gobierno convocar a otro periodo de sesiones extras en febrero. Argumenta que esto debido a que hay una serie de proyectos que no se hundirían por no darles trámite y que quedarían para marzo.



"Yo lo que digo es que el Congreso tendría que sesionar para tramitar el Plan de Desarrollo y qué mejor para el Gobierno que ese debate empiece en febrero, con eso se suman otros proyectos, porque inicialmente el Plan de Desarrollo empieza en las conjuntas económicas y mientras estas avanzan nosotros podemos tramitar otros proyectos que vienen en cola", explicó.



Agregó que en el Legislativo existe una agenda que le interesa al Congreso en la que las distintas bancadas han mostrando mucho interés, de manera que "hay que evacuarlos y sacarlos adelante. Algunos de esos proyectos deberían de entrar en las extras para febrero y es lo que se le ha propuesto al gobierno".



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS