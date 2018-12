Ley de financiamiento pasa a segundo debate con nuevos cambios

Aunque con 400.000 millones de pesos menos, después de cinco horas de debate, el proyecto de ley de financiamiento pasó en comisiones económicas y quedó listo para su segundo y último debate en plenarias, lo que se dará después de 8 días (el próximo miércoles).

La reducción de recursos se debe a la caída del punto que gravaba con un impuesto al consumo a las motocicletas de bajo cilindraje, uno de los dos puntos de más controversia, cuya salida de la ponencia deja a la ley de financiamiento con 400 mil millones de pesos menos.



El otro punto controversial fue el del IVA plurifásico a cervezas y gaseosas, que demandó la mayor parte del debate por los distintos puntos de vista y una fuerte polémica a su alrededor. Con esta aprobación, el impuesto a estas bebidas pasaría de ser monofásico a plurifásico, es decir, que no solo se cobraría dentro de la cadena de producción como ocurre ahora, sino que se cobraría también en el valor final del producto.

De esta manera, se aumentaría el precio de la bebida entre un 10 y 15 por ciento, según fuentes del sector, al mismo tiempo que el consumo se reduciría en 10 por ciento, lo que, en argumentos del parlamentario David Barguil, no sucedería. “El precio de la cerveza básica se incrementa en 120 pesos. Las personas no van a dejar de consumir por esta cifra”, indicó.



Desde la perspectiva de Fernando Araújo, uno de los ponentes, con la medida “se corrigen asimetrías y equilibran cargas, pues solo dos o tres productos no tenían este gravamen”. Para el Estado, el ajuste en cervezas y gaseosas generaría cerca de 960.000 millones de pesos.



Por lo demás, la sesión de la ley de financiamiento transcurrió en medio de la presión de un corto tiempo, porque ayer estaba citada plenaria para aprobar el presupuesto bienal de regalías.



Tras iniciar minutos después de las 8 de la mañana, primero se votó el artículo 85, referente a cinco entidades que tendrán el mismo tratamiento de la Dian, es decir, que podrán contratar personal aun con la restricción que hay en las normas para ampliar el gasto público en nómina.

IVA a independientes

Entre tanto, una de las nuevas polémicas de la jornada se dio como consecuencia de que en la votación del martes se aprobó bajar de 3.500 a 3.000 el valor de las unidades de valor tributario (UVT), a partir del cual los independientes y contratistas son responsables del IVA del 19 por ciento.



Esto implicaba que, con un valor de la UVT para el 2019 (34.270 pesos), el monto a partir del cual se generaba el impuesto sería por ingresos anuales por 106,8 millones de pesos y no 119,9 millones. Es decir, nuevas personas iban a asumir una carga impositiva nueva.



Pero según Fernando Araújo, uno de los ponentes del proyecto, en conversación con el Gobierno se acordó que en segundo debate se eliminará el artículo y seguirá a partir de 3.500 UVT, que para este año equivalen a 116 millones de pesos y en el 2019 a 119,9 millones por el ajuste anual a la UVT.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS