Quién gana y quién pierde si no se reemplaza la ley de financiamiento

Tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley de financiamiento, por vicios de forma, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno modificará su agenda legislativa para presentar de nuevo ante el Congreso el mismo texto que fue aprobado el año pasado.



El proyecto irá con mensaje de urgencia dada la importancia de preservar los efectos de la ley, que han sido, a su juicio, positivos para el país en el 2019. Para ello, será necesario posponer la presentación del proyecto de ley de protección a la vejez, lo que se iba a hacer en noviembre próximo.



(Le puede interesar: Gobierno presentará el mismo texto de la ley de financiamiento)

El proyecto de ley de vejez se ha venido trabajando desde marzo, es infortunada la coincidencia de que se crucen. No creemos que sea viable pensar en que se discutan simultáneamente FACEBOOK

TWITTER

“El proyecto de ley de protección a la vejez se ha venido trabajando desde marzo, es infortunada la coincidencia de que se crucen. No creemos que sea viable pensar en que se discutan simultáneamente, por tanto nos obliga a reforzar el trabajo, pulirla más para presentarla en el próximo año. Es un proyecto de ley que juega a 20, 30, 50 años... esperar unos mesesitos en un contexto de 50 años no es un costo insuperable”, dijo.



Entre tanto, “para el país es prioritario darle continuidad a la ley de financiamiento, es lo más urgente”.



Agregó que esta ley (todavía vigente) tiene las mayorías en el Legislativo y, por ello, el Gobierno confía en que la aprobarán antes del 31 de diciembre.



(También lea: Corte Constitucional tumbó toda la ley de financiamiento)



El ministro y el viceministro, Juan Alberto Londoño, destacaron que los impuestos que se causen este año y que se deben pagar en el 2020 siguen vigentes, tal como lo informó la Corte Constitucional.

Esta circunstancia, por tanto, nos obliga a reforzar el trabajo, pulir más la ley de vejez para presentarla en el próximo año FACEBOOK

TWITTER

Algunos efectos

Si bien el ministro Carrasquilla señaló que no es “horoscopista” para predecir la suerte del proyecto, de no lograrse revivir la ley, personas de altos recursos tributarían menos, mientras que iniciativas de impulso al emprendimiento se verían cortadas.

Patrimonio. Si no revive la ley, desaparecería el impuesto al patrimonio, que corresponde al 1 por ciento para los que tienen más de 5.000 millones de pesos en patrimonio líquido.



Dividendos. También dejaría de existir, desde el 2020, el aumento al impuesto a los dividendos que reciban las firmas sin domicilio en Colombia, que pasó al 7,5 por ciento para las ganancias logradas en el 2019, y cuya tarifa para el 2017 y el 2018 fue del 5 por ciento. Al igual que en el anterior, lo causado en el 2019 se pagará en el 2020.

Sobretasa a bancos. En la ley de financiamiento se aprobó que debían pagar el 4 % más en impuesto de renta en el 2020 y 3 por ciento para el 2020 y el 2021.

El proyecto de ley de protección a la vejez juega a 20, 30, 50 años... esperar unos mesesitos en un contexto de 50 años no es un costo insuperable FACEBOOK

TWITTER

IVA plurifásico. También quedaría sin piso este recaudo anual de unos 910.000 millones de pesos por el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas a cargo de proveedores, mayoristas, distribuidores y comerciantes que vendan más de 2.400 millones al año.



Viviendas de lujo. Se quitaría un impuesto al consumo del 2 por ciento a la venta de inmuebles nuevos o usados con valor superior a 26.800 Unidades de Valor Tributario (UVT), que equivalen a 918,4 millones de pesos en el 2019.



Cárcel a evasores. Tras 25 años de intentos, esta penalización, que fue uno de los principales logros de la ley, quedaría sin piso jurídico. Según la Dian, en el impuesto de renta la evasión baja desde 37,8 por ciento en 2017 al 33,5 en el 2018.

Logros en riesgo

El sector empresarial, incluyendo a emprendedores, está entre los que pierden si el Gobierno no logra que el Congreso reviva la ley. Estos serían algunos impactos negativos.



Exención de IVA a bienes de capital. Cuando se adquieran o construyan bienes de capital (los que sirven para producir bienes y servicios), la totalidad del IVA pagado puede tratarse como un descuento al impuesto de renta. Esto se perdería.



Economía naranja. Según cifras del Ministerio de Cultura, unas 40.000 empresas de las industrias creativas y de base tecnológica existentes, más las que se creen hasta el 2021, no tendrían la exención por 7 años del impuesto de renta. Aplica a las que vendan al año menos de 80.000 UVT ($ 2.700 millones).

El régimen simple y sus resultados

Renta de empresas. Para impulsar el crecimiento y la generación de empleo, se aprobó una reducción progresiva en las tarifas del impuesto de renta, pasando del 33 al 30% a partir de 2022.



El régimen simple. Este mecanismo, que les facilita a los propietarios de pequeños negocios cumplir sus obligaciones fiscales y de seguridad social, también se acabaría. La Dian ya tiene unas 8.500 personas inscritas, de las cuales 3.500 nunca habían declarado, es decir, se formalizaron para aprovechar la ventaja de este régimen (la meta inicial era de 2.500).



Agro emprendedor. Los emprendedores del sector agropecuario quedarían sin una exención de 10 años en el impuesto de renta, cuyas condiciones son muy parecidas a las de la economía naranja, pero en estos proyectos deben generar mínimo 10 empleos e invertir más de 25.000 UVT (856,7 millones de pesos en el 2019).

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS