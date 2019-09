Ley de Financiamiento es constitucional: Procuraduría

En los procesos judiciales que cursan en contra de la Ley de Financiamiento, demandada por vicios de trámite, la Procuraduría General conceptuó a la Corte Constitucional que el paso de dicha ley por el Congreso fue hecho con base en lo que exige la Carta Política de Colombia.

Los demandantes alegan falta de debate y vicios de procedimiento, pero el Ministerio Público señaló que "sí hubo deliberación por parte de los congresistas, lo que se evidencia en las intervenciones verbales y escritas efectuadas tanto en las comisiones, como en las plenarias de las dos cámaras".



En concepto de la Procuraduría, "los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de presentar sus diferentes posturas, propuestas y conclusiones respecto del contenido de la iniciativa legislativa", en el paso del proyecto de ley por el Congreso.



En relación con lo sucedido al final del trámite, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes acogió el texto votado en el Senado, la Procuraduría dijo que "esa decisión fue justamente el resultado de todo el proceso de deliberación que antecedió a esa proposición".



Así mismo, en lo que tiene que ver con una posible violación al principio de publicidad, por la no publicación en la Gaceta del Senado del texto aprobado antes de la votación en la Cámara, el Ministerio Público indicó que "no se puede sostener que los representantes no conocían el texto, porque antes de la votación contaron con una ilustración verbal por parte de uno de los senadores ponentes del proyecto, quien explicó de manera clara y detallada el contenido de la norma".



