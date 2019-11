Corre el reloj para la ley de financiamiento y aún no hay ponencia

La ley de financiamiento o reforma tributaria (ahora), después de haber sido hundida por la Corte Constitucional, por vicios de forma, empieza a tener el tiempo en contra, toda vez que, aunque tiene que ser aprobada antes de terminar el año, para que no ocurra ningún traumamtismo con las medidas que el alto tribunal dejó vigente hasta el 31 de diciembre, el proceso está transcurriendo de forma lenta.



En esta, la primera semana de noviembre, aún no hay ponencia para estudiar y debatir, lo que se complica aún más porque los parlamentarios han anunciado que propondrán algunas medidas distintas a las que están en el texto que llegó el Gobierno al Congreso, tal cual, precisamente para agilizar el trámite.

El próximo fin de semana, con un segundo puente festivo en el mes, es otro punto que juega en contra del proceso para lograr llevar a la otra orilla el proyecto.



Hay que recordar que la Corte ya tumbó y modificó varios artículos que tenían demandas. Es el caso de la sobretasa al sector financiero, lo que indica que en la ponencia, los congresistas que trabajen con el Gobierno en la construcción del texto, tendrán que decidir si la dejan por fuera o vuelven a insistir, ante las fuertes críticas que han hecho algunos parlamentarios, principalmente David Barguil, autor de la medida.



En otras propuestas, senadores como Efraín Cepeda dice que está dispuesto a apoyar propuestas como la reducción de la tasa corporativa a las empresas, siempre y cuando se cumpla la exigencia de generar empleo. Esto, teniendo en cuenta que ha pasado casi un año, desde que entró en vigencia la ley de financiamiento (antes de ser tumbada por la Corte) y aún no se ven los resultados en esa materia.



Catalina Ortiz confirmó que en la comisión tercera de Cámara fueron nombrados como coordinadores ponentes a Wilmer Carrillo, Salím Villamil, Nubia López, Óscar Darío Pérez y Nidia Osorio. En la comisión tercera de Senado aún no hay ponentes.

La reforma de Vargas Lleras

El lider del partido Cambio Radical, por su parte, Germán Vargas Lleras, hizo su propia propuesta, en la que incluye temas como:



- Eliminar las asimetrías del sistema impositivo.

- No al impuesto de dividendo a las sociedades (doble tributación).

- Eliminación del impuesto al patrimonio para el 2020.

- Eliminación del impuesto al consumo de bienes inmuebles.

- Traslado de los bienes que actualmente se encuentran en el régimen de no causación del IVA, al régimen de exención del IVA.

- Desgravación del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales.

- El impuesto 4 por mil que se convierta en una Retención en la Fuente que pueda ser deducible.

- Revisar y disminuir la tributación de los profesionales y de todos los empleados.

- Eliminar la Renta presuntiva para el 2020.

- Beneficio de Auditoría tanto para el periodo gravable 2019 y 2020.

- En relación con el Impuesto sobre las Ventas, los responsables que desarrollen actividades de expendio de comidas deben poder elegir de acuerdo con sus necesidades, si pertenecen al impuesto sobre las ventas o al impuesto al consumo conforme con su realidad económica.

- Valoración de los resultados de las exenciones.

- Eliminación de la normalización.



Hay que recordar que este partido político ha sido uno de los que pone resistencia en el Congreso, peso a que no actúa como opositor del Gobierno, sino en su legítimo derecho a un proceso democrático en el Legislativo.

Más cambios

Las propuestas de cambio no paran allí. Que entre de nuevo la medida de normalización tributaria es otra de las ideas que les suena a varios parlamentarios, sin contar con medidas que tendrá que agregar la Dian para ajustar temas como el de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que no se podrá calcular para el 2020, sin pasar por encima de la ley, teniendo en cuenta que el Dane modificó los niveles sociales de la inflación (ya no hay inflación de ingresos medios, como lo exige la ley para calcular la UVT, sino de ingresos clase media y clase vulnerable).



Así las cosas, el trámite de la reforma empieza a preocupar, principalmente a los más beneficiados, que son los inversionistas, las empresas que tendrán una rebaja en la tasa del impuesto de renta y los pequeños comerciantes y negocios que se han acogido al régimen simple.



