Ley de financiamiento pasa el primer debate

Después de 5 horas de debate, el proyecto de ley de financiamiento pasó en comisiones económicas y quedó listo para su segundo debate en plenarias.



Con la aprobación de las derogatorias, a excepción de la que gravaba con un impuesto al consumo a las motos, la iniciativa fue avalada, no sin antes generar controversia a su paso.

El IVA plurifásico a cervezas y gaseosas, uno de los que más tiempo les demandó a los parlamentarios, tuvo distintos puntos de vista y una fuerte polémica a su alrededor.



Con esta aprobación, el impuesto a estas bebidas pasaría de ser monofásico a plurifásico, es decir, que no sólo se cobraría dentro de la cadena de producción como ocurre ahora, sino que se cobraría también en el valor final del producto.



En otras palabras, con este cambio de régimen, el cobro de este impuesto sería, a partir de una eventual aprobación definitiva de la Ley de Financiamiento (faltan plenarias), en el proceso de producción y en la venta.



El gravamen aumentaría el precio de la bebida en entre un 10 a 15 %, según fuentes del sector, al mismo tiempo que el consumo se reduciría en 10 %, lo que, en los argumentos del parlamentario David Barguil, no sucedería.



Los parlamentarios indicaron que se trata de equilibrar cargas, pues solo dos o tres productos no tenían este gravamen.

Caería el recaudo esperado

Para el Estado, el ajuste generaría cerca de 960.000 millones de pesos. En cambio, el que si le restará recursos a la bolsa pública será la caída del impuesto al consumo a las motos de menos de 200 CC de cilindraje, idea que no fue respaldada por la mayoría de congresistas, con lo cual, la reforma solo quedaría con 6,8 billones de pesos, toda vez que por este rubro se esperan 400 mil millones de pesos.

El argumento utilizado por los congresistas es que las motos de bajo cilindraje son vehículos de los más pobres, lo que fue controvertido por otros voceros con argumentos ambientales (son contaminantes) y generan alta accidentalidad en las vías.



Por lo demás, la sesión de la ley de financimiento transcurrió en medio de la presión de un corto tiempo, teniendo en cuenta que la plenaria de este miércoles está citada con urgencia para aprobar el presupuesto bienal de regalías.



Así, empezaron muy temprano, pasadas las 8 de la mañana. Primero votaron el artículo 85, referente a cinco entidades que tendrán el mismo tratamiento de la Dian, es decir, que podrán contratar personal aún con la restricción que hay en las normas para ampliar el gasto público en nómina.



Luego, y con gran dificultad, se atendió el tema referente al IVA plurifásico a las cervezas que tuvo defensores y oponentes. Los congresistas indicaron que este artículo será revisado en su redacción técnica, en segundo debate para no afectar los ingresos de los departamentos.



Para la próxima semana, el proyecto de ley continuará su trámite en las plenarias de Senado y Cámara, donde los dos textos tendrán que quedar iguales para que pueda pasar a sanción presidencial.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS