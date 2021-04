1 de cada 3 nuevos pobres por la pandemia en el país lo aportó Bogotá

Los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía colombiana tuvieron en el 2020 graves efectos en la condición social de las personas que se empobrecieron el año pasado, según lo reveló ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Según Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, esta coyuntura, que afecta no solo a Colombia sino al mundo entero, llevó a que 3,6 millones de personas más en Colombia quedaran en situación de pobreza, de las cuales 1,1 millones correspondieron a Bogotá. Esto significa que uno de cada tres de esos nuevos pobres que dejó el coronavirus el año pasado lo aportó la capital del país.



De esta manera, en el total, el país cerró el 2020 con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria.



Sin embargo, la situación se torna más compleja si se tiene en cuenta a las personas que el año pasado cayeron en situación de pobreza extrema, pues, según muestran las cifras del Dane, el deterioro ahí también fue pronunciado, toda vez que hoy 7,47 millones de personas en Colombia están en esta crítica situación, frente a 4,68 millones en 2019, para un aumento anual de 2,79 millones de individuos.



Según el funcionario, el aumento en los indicadores de pobreza se dio principalmente por los resultados de las grandes ciudades, que fueron las zonas más afectadas por las restricciones a la movilidad durante lo más agudo de la pandemia en el 2020.

“Estamos viendo un aumento estadísticamente significativo de la incidencia de pobreza monetaria nacional del 35,7 por ciento de los habitantes del territorio nacional al 42,5 por ciento”, explicó Oviedo.



Previamente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estimó que de una base de 35,7 por ciento en 2019 en el indicador de pobreza monetaria, se esperaba que sin medidas de mitigación del Gobierno y las regiones el nivel de pobreza podría llegar a 44,6 por ciento y con acciones de mitigación sería del 42 por ciento.



Y para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó un aumento de la pobreza de 3,2 puntos porcentuales, de 30,5 por ciento en 2019 a una de 33,7 por ciento en 2020.



Aunque el Gobierno se ha visto obligado a subir su deuda para implementar programas como Ingreso Solidario y reforzar el sistema de salud del país para enfrentar el impacto del virus, la desigualdad también subió, igualmente por el efecto en las ciudades.

El coeficiente Gini (va de 0 a 1, y cuanto más alto el número, más desigualdad hay) pasó de 0,505 en 2019 a 0,537 un año después, nivel que no se veía en el país desde el 2012, según la serie presentada por el Dane.



Sin embargo, en el campo este indicador permaneció igual en 2020 frente a 2019, al quedarse en 0,456, en tanto que en las zonas urbanas pasó de 0,526 a 0,544, también el más alto desde el 2012.



Las ciudades que más contribuyeron a elevar el índice de pobreza en el país fueron Bogotá, con 31,3 por ciento; Cali y su área metropolitana (AM), con 10,6 por ciento; Medellín (AM), con 9,4 por ciento, y Barranquilla (AM), con 8,6 por ciento.



Al mirar la incidencia de la pobreza se tiene que los departamentos del país más golpeados el año pasado por este flagelo fueron Antioquia, con más de 2,3 millones de personas, aunque su aporte fue de 8,8 por ciento al total; el Valle del Cauca, por su parte, tiene 1,67 millones y su aporte fue de 14,6 por ciento, mientras en el Atlántico esta condición alcanzó a más de un millón de individuos, con lo que esta región aportó 9,7 por ciento al total.



El Dane también señaló que la línea de pobreza monetaria per cápita nacional en 2020 fue 331.688 pesos y para el caso de un hogar de cuatro personas fue 1’326.752 pesos.

Por su parte, se considera que una persona está por debajo de la línea de pobreza monetaria extrema cuando sus ingresos no superan los 145.004 pesos, que para el caso de un hogar de cuatro personas es de 580.016 pesos.



Pese a estos resultados, los cuales eran previsibles por la situación de crisis que vive el país, Oviedo señaló que sin las ayudas que el Gobierno entregó a las personas más vulnerables el año pasado, los números hubiesen sido más alarmantes.



Con esas ayudas y subsidios se evitó que entre 1,1 y 2,2 millones de personas cayeran en situación de pobreza en el país el año anterior, según indicó el ente estadístico del país.



Uno de los principales objetivos en materia social que persigue el Gobierno con el actual proyecto de ley de solidaridad sostenible es, precisamente, hacer permanentes y reforzar algunos de los beneficios que reciben los más vulnerables. En dicho proyecto, se advierte que de continuar con estos programas sociales, la pobreza se reduciría en 2,8 puntos porcentuales.



Al referirse a la situación de pobreza monetaria extrema, el funcionario público dijo que esta se disparó desde el 9,6 por ciento en el 2019 al 15,1 por ciento el año pasado, 5,5 puntos porcentuales más y “superior a la incidencia registrada en el año inmediatamente anterior”.



En las cabeceras municipales, el incremento fue de 7,4 puntos y se ubicó en el 14,2 por ciento, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos fue 18,2 por ciento en 2020, una caída de 1,1 puntos en comparación con el año anterior.



En ese sentido eran 7,5 millones de personas las que se encontraban en situación de pobreza monetaria extrema, 2,8 millones más que en 2019, cuando la cifra se ubicó en 4,7 millones.



Las ciudades con la mayor pobreza extrema son Quibdó (30,1 por ciento) y Riohacha (27,7 por ciento), mientras que los números más bajos, en cuanto a personas en esta condición social se refiere, están en Manizales (7,9 por ciento) y Medellín (9,1 por ciento).



