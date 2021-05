Gobierno ordena levantar bloqueos tras pérdidas de $ 10,2 billones

El presidente Iván Duque anunció en la noche de este lunes que el Gobierno adoptará las medidas necesarias con el apoyo de la Fuerza Pública y con el respaldo de gobernadores y alcaldes para poner fin a los bloqueos de vías que se están dando en diferentes partes del país.



(Lea también: La reactivación cogió fuerza, pero bloqueos y paro la ponen en riesgo)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Iván Duque. Foto: Presidencia

Duque dijo que se han visto en nuestro país bloqueos en vías que han afectado a millones de colombianos y aseguró “que ·este tipo de prácticas son ilegales” y están censuradas en el Código Penal.



En ese sentido señaló que se ha venido avanzando con todos los niveles de gobierno, gobernadores y alcaldes para poner fin a los bloqueos.



(Le puede interesar, además: ¿Qué tan viables son las peticiones de las centrales obreras?)



“Hemos dado instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad”, dijo Duque.



Además pidió el respaldo de todos los colombianos a la Fuerza Pública e insistió que no existe ningún derecho en Colombia a obstaculizar vías ni a afectar los derechos de los demás.



“Ese es un mensaje claro: aquí no hay dictaduras, aquí no hay opresión. Esta es una democracia con una hoja de ruta que es la Constitución que tenemos que hacerla valer y cumplir”, dijo.



“Ese máximo despliegue, con alcaldes y gobernadores, es para que tengamos el cumplimiento de nuestras responsabilidades en los territorios con el acompañamiento del Gobierno Nacional”, destacó el jefe de Estado.

Las pérdidas

El anuncio se produce en momentos en que el país completa 21 días en medio de bloqueos en las principales vías, manifestaciones sociales, disturbios y hechos vandálicos y cuyo costo para la economía colombiana ya va en cerca de 10,2 billones de pesos.



Estos recursos equivalen al 42,6 por ciento del presupuesto aprobado para Bogotá este año (23,9 billones de pesos) y representan el 17,4 por ciento de lo que invertirá la nación en 2021 (58,6 billones).

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueos en Cundinamarca. Foto: Edwin Suá / El Tiempo

Pero más allá de las billonarias pérdidas, 484.000 millones diarios, según cálculos de Juan Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, la preocupación del sector productivo nacional está en las consecuencias que esto le dejará al empleo.



Voceros de distintos gremios empresariales advierten del riesgo tanto para la generación como para la conservación de empleos, incluso una vez concluya esta crisis, pues con los daños causados y las pérdidas acumuladas no será fácil retomar las operaciones, como lo advirtió ayer Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), tras reportar el saqueo y el daño que les causaron a más de medio centenar de camioneros los manifestantes en varias zonas del Valle del Cauca, el domingo en la noche.



Hasta la semana anterior, las pérdidas para los transportadores de carga agremiados en Fedetranscarga superaban los 1,8 billones. A estas se suman las de los comerciantes del país, por más de 2,2 billones de pesos, en los 21 días que completa el paro, según dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



(Lea: Los precios a la baja que le deja al país la pandemia del covid-19)



Los daños para los productores del campo, quienes se han visto impedidos para sacar sus cosechas o las han tenido que botar y regalar debido a que no pudieron llegar a los centros de acopio de las ciudades, no son poca cosa.



Según Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura, hasta el miércoles de la semana anterior estas superaban los 1,7 billones de pesos, mientras que la cantidad los alimentos represados por los bloqueos superaba las 700.000 toneladas.



Solo entre estos tres renglones de la economía, las pérdidas suman más de 4 billones de pesos, 39,2 por ciento del total estimado.



Pero no son los únicos. Los ganaderos del país señalan que en la primera semana de movilizaciones sociales, los daños al sector por los obstáculos para comercializar cerca de 8,2 millones de litros de leche diarios y 40.320 cabezas de ganado superan los 121.335 millones de pesos.



En el renglón porcícola advierten que la producción diaria está al 50 por ciento, por lo que se están dejando de producir cerca de 720 toneladas diarias de carne de cerdo, según Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.



Los daños en el sector acuícola estarían rondado los 100.000 millones de pesos en estas tres semanas de paro, pues se pierden unas 3.214 toneladas semanales de pescado.



A las cuantiosas pérdidas monetarias se suman las afectaciones al empleo y a los hogares colombianos, que comenzarán a sentir las secuelas de los bloqueos por la vía del desabastecimiento de alimentos y productos básicos de la canasta familiar, sus costos y el suministro de gas domiciliario, así como el combustible para sus vehículos.

Son urgentes los corredores de suministro para entregar el GLP que requieren un total de 12 millones personas, en 1.050 municipios de todo el país FACEBOOK

TWITTER

“Son urgentes los corredores de suministro para entregar el GLP que requieren un total de 12 millones personas, en 1.050 municipios de todo el país”, advirtió Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), quien agregó que “la problemática de desabastecimiento es grave desde el inicio de los bloqueos en el suroccidente del país”.



En el sector panelero, 350.00 familias que derivan su sustento de esta actividad están en riesgo por los bloqueos, mientras que en el acuícola dicen que más de 200.000 empleos entre directos e indirectos se podrían perder.



En Smurfit Kappa Cartón de Colombia, hace 14 días suspendieron todas sus operaciones en Yumbo, afectando el abastecimiento de papel y empaques para cadenas de suministro de primera necesidad para el hogar, como alimentos, medicinas y productos de aseo.



Sus directivas indicaron que generan más de 6.800 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en el país, 48 por ciento de estos en el Valle del Cauca, los cuales están en riesgo por esta crisis social.



(Además: Lo que dice el Gobierno y Comité del Paro en nuevo día de negociación)



Los transportadores de carga, que operan al 30 por ciento de su capacidad, le hicieron llegar una carta al presidente Iván Duque el sábado anterior, agobiados por las amenazas que reciben los conductores de parte de los manifestantes, en la que le piden que declare el “estado de conmoción interior en el territorio nacional, con el fin esencial de restablecer el orden y conjurar todo intento de desestabilización institucional”.



Agregaron que apoyar a las empresas, desde las mipymes hasta los más grandes conglomerados, es el único camino para que el país supere las brechas de pobreza que hoy enfrenta, y no es determinando el declive del sector productivo que se puede lograr.

Empleo para los jóvenes

En su intervención de este lunes, el presidente Iván Duque también les envió un mensaje a los jóvenes que quieren tener una oportunidad laboral. Anunció que a partir del primero de julio inicia un programa de generación de empleo juvenil que empieza con subsidiar el equivalente al 25 por ciento del salario mínimo legal mensual, que prácticamente equivale a los costos de la seguridad social, para que se contraten jóvenes entre los 18 y 28 años de manera formal.



El mandatario dijo que los empleadores pueden ser personas naturales o jurídicas, pero deben estar inscritos en el sistema Pila.



“Con esto empezamos un plan de choque para estimular el empleo en la juventud de nuestro país, subsidiando ese 25 por ciento que equivale a la seguridad social y que estará vigente por un año”, destacó.



Eso será mientras que con el Congreso y con otros sectores se le da una ampliación en el tiempo.



(Le puede interesar: Pico y placa y las restricciones de esta semana en Bogotá)



ECONOMÍA Y NEGOCIOS