Temas de competencia, las multas más costosas impuestas a las empresas

Creación de carteles para manipular precios del mercado, cobros excesivos en venta de productos, falta de rigurosidad en el tratamiento de los datos personales de los consumidores, publicidad e información engañosa, no acatamiento de las órdenes e instrucciones impartidas por las autoridades del mercado, mala atención, productos de mala calidad e inseguros y hasta cobro de intereses por encima del máximo permitido forman parte de una larga lista de motivos que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a imponer más de 1.130 multas el año pasado, que en con junto sumaron más de 370.300 millones de pesos.



Y si bien el volumen más alto de sanciones corrió por cuenta de las delegaturas de Reglamentos Técnicos y Metrología, y la de Protección al Consumidor, 719 y 329, en su orden, el monto más elevado de dichas multas fue impuesto por la delegatura de la competencia, que tiene bajo su responsabilidad, entre otras, evitar la cartelización de empresas y otras conductas que atenten contra la sana competencia.



(Le puede intersar, además: ‘Congreso y Gobierno pueden llegar a la mejor solución’: Iván Duque)



Solo seis multas fueron impuestas el año pasado por esta dependencia de la SIC, pero las mismas representaron cerca del 87,1 por ciento del monto total de todas las sanciones, siendo las más relevantes las relacionadas con la venta de boletas al Mundial de Rusia, por más de 18.000 millones de pesos y la de la Ruta del Sol 2, aunque la Superindustria indicó que contra esta última está pendiente un recurso de reposición.



Y si bien las otras tres delegaturas manejan el 99,5 por ciento del volumen de multas impuestas en el 2020, su monto solo alcanza el 12,9 por ciento del total, según estadísticas del ente de vigilancia, frente a lo cual hay voces que sugieren que la autoridad debería imponer multas más severas para que las empresas no persistan en ciertas conductas.

De hecho, las cifras de la SIC muestran que algunas compañías son sancionadas de forma reiterativa por las mismas conductas.



Frente a esto, Andrés Barreto, superintendente de Industria, dijo, por ejemplo, que “el esquema sancionatorio de la SIC en materia de competencia es uno de los más altos”, al tiempo que reconoció que en materia de consumidor, Metrología y datos personales no es así, pues los topes no son los mismos.



“Considero que por ahora en materia de competencia es suficiente y debe obedecer a la proporcionalidad y significatividad. El esquema no debe ser expropiatorio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) lo avaló”.



Pero en los otros frentes la situación es diferente. Por ejemplo, en Protección al consumidor el número de sanciones alcanzó las 329 por más de 26.700 millones de pesos. De estas, el 35,9 por ciento fue porque las empresas y personas no cumplen con los mandatos de la SIC; 21,3 por ciento por temas de información y publicidad engañosa.



Fue el caso de la plataforma Rappi y de Gaseosas Postobón, a las que les impusieron multas de más de 1.755 millones y 1.667 millones de pesos.



En materia de protección de datos, las sanciones monetarias más altas fueron para la Central de Información Financiera (Cifin), Credivalores y Comcel. Mientras que por el lado de la delegatura de Metrología, las mayores multas fueron para Laboratorios Legrand, Duana y Cía. y Centro Médico Crecer, las tres por ‘exceder el precio máximo de venta de medicamentos’.



Barreto sostiene que “no se ha pensado en ningún cambio regulatorio desde la SIC, desde donde siguen trabajando en prevenir ese tipo de conductas. “Hay que ser cautelosos en no convertir todo en sanciones y/o en tribunales y comisiones, esas ideas vienen disfrazadas de iniciativas académicas o de copiar esquemas de otros países por expertos y docentes que, a su vez, litigan en competencia, lo que demuestra un claro conflicto de interés y falta de transparencia. Los cartelistas no pueden imponer la agenda regulatoria ni amenazar las instituciones cuando estas han sido eficientes”, dice.



