Dian detecta y denuncia a 506 empresas que vendían facturas falsas

Una red conformada por al menos 506 empresas que vendían facturas falsas fue puesta al descubierto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de un minucioso seguimiento a una serie de operaciones simuladas con las que buscaron evadir el pago de impuestos en el país.



(Lea también: Los puntos álgidos que prenden el debate de la reforma tributaria)

La Dian ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos e informó que presentó las correspondientes denuncias penales no solo en contra de estos proveedores ficticios sino también contra los compradores de costos y

gastos simulados, cuya práctica está dirigida disminuir sus impuestos sobre la

renta y complementarios e impuesto al valor agregado -IVA, actividad que, en el

caso del IVA, no solo constituye evasión, sino se estaría incurriendo en peculado.



(Le puede interesar, además: La reforma vista por trabajadores informales)



El ente oficial recordó "que la compra y venta de costos inexistentes constituye

una conducta que puede verse incursa en delitos consagrados en el Código Penal,

el cual establece como delito, entre otras prácticas, no consignar las sumas

recaudadas por impuesto a las ventas, inclusión de pasivos inexistentes,

defraudación o evasión tributaria; así como también, delitos de falsedad,

enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos".



Según la Dian, a 850 sociedades en Bogotá, que no atendieron en su momento el llamado de la entidad para que corrigieran de forma voluntaria esas irregularidades, se les inició proceso de investigación y determinación de impuestos, con el fin de recuperar los tributos defraudados a la Nación, aunque la entidad no menciona el monto de dichas acciones ilegales.



La detección de estas operaciones ilegales hace parte del Plan de Choque Contra la Evasión y Contrabando de la DIAN, el cual está utilizando herramientas como la analítica, la información de la factura electrónica y la reportada por terceros, lo ue le ha permitido detectar dichos comportamientos anómalos, que se concretan en procesos articulados y certeros frente a conductas de trasgresión a la normatividad tributaria y aduanera.