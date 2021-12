El salto de 0,5 por ciento que dio la inflación en noviembre, y que la situó en el 5,26 por ciento anual, eleva las probabilidades para que la junta directiva del Banco de la República acelere el ajuste de su tasa de intervención del mercado con alzas sucesivas de 50 puntos básicos, por lo menos, en las dos siguientes reuniones (diciembre del 2021 y enero del 2022), según coinciden algunos analistas del mercado.



Ese sorpresivo avance de la inflación, señalan, les imprime más presión a las discusiones del salario mínimo que regirá en el 2022, y si bien se espera que en diciembre la variación del costo de vida no sea tan alta, las apuestas apuntan a que en el año completo esta se ubique en 5 por ciento anual.



Como se recuerda, el Dane reveló este fin de semana que en noviembre la inflación mensual en Colombia fue de 0,5 por ciento, un dato que superó las expectativas del mercado.



Ese desempeño estuvo presionado por el gasto de los hogares (alimentos y comidas fuera del hogar), que registró una variación de 1,45 por ciento, así como por el nivel de tasa de cambio clave en el avance de algunos servicios públicos y en el precio de varios servicios y bienes.



El día sin IVA del pasado 19 de noviembre restó 3 puntos básicos a la inflación del mes, por debajo de los 16 puntos de octubre. Según los analistas, este efecto debería revertirse a lo sumo tres meses después de su causación, lo que presionaría al alza la inflación en el primer trimestre del 2022.



Para los analistas, el dato de noviembre también tendrá sus efectos en el corto plazo.

“Creemos que este desafiante panorama inflacionario llevará a que la junta del Banco de la República aumente la tasa de referencia en 50 puntos básicos, tanto en la última sesión de 2021 como en la primera de 2022”, advierten los economistas de Bancolombia.



En ello coinciden los analistas del Banco de Bogotá, quienes señalan que “en diciembre la inflación anual se debería moderar por un efecto de base estadística, pero en todo caso finalizaría por encima del 5 por ciento, otro referente elevado que afectará en 2022 a aquellos productos y servicios indexados. Con esto, varios aumentos consecutivos de +50 puntos básicos por parte del Banco de la República se convierten en el escenario central, cuando antes se esperaba uno más de esa magnitud y luego una moderación de esta”.



Agregan que otro impacto de esa mayor inflación se dará en las discusiones del salario mínimo, y advierten que de tiempo atrás vienen planteando que el ajuste salarial para 2022 será elevado como consecuencia no solo de una inflación alta, sino, además, por una alta productividad en la que menos trabajadores están produciendo más. “El escenario central de ajuste salarial de 7 por ciento, con rango entre 6 y 9 por ciento, se sesga ahora incluso más al alza por la sorpresa de inflación de noviembre, dicen en el Banco de Bogotá.



Afirman que la inflación este 2021 será de 5 por ciento; en Bancolombia, que de 5,2 por ciento, y en BBVA, que será muy similar a la de noviembre, 5,26 por ciento.



El Tiempo