En los últimos cinco años, la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto 98 sanciones en contra de empresas debido a fallas e incumplimientos en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y estas han tenido que pagar multas por más de 6.200 millones de pesos.



De ese total, 62 multas van para entidades financieras por 5.900 millones de pesos y 30 sanciones a empresas no financieras por 3.000 millones de pesos. Las 6 restantes fueron multas por no implementar controles anticorrupción.



Así lo indica un informe elaborado por Infolaft, firma especializada en prevención del lavado de activos y la corrupción, que revela que las dos principales deficiencias encontradas por la Superfinanciera fueron la falta de designación y posesión de los oficiales de cumplimiento (profesionales responsables de la gestión del riesgo de LA/FT en las entidades financieras), así como inconsistencias en la segmentación y perfilamiento de clientes para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.



“El alto número de sanciones demuestra que las autoridades se están tomando muy en serio el combate contra el lavado de activos en el sector privado”, se puede leer en el informe.



Vale la pena recordar que esta es una exigencia normativa vigente desde hace quince años, la cual obliga a todas las instituciones financieras del país a implementar estrictos controles para evitar que las utilicen para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o canalizar recursos hacia actividades terroristas.



A manera de contexto, la Superfinanciera vigila a cerca de 418 instituciones financieras en el país, entre ellas bancos, aseguradoras, firmas comisionistas de bolsa, fiduciarias y compañías de financiamiento, entre otras.



Además, según cálculos de Infolaft, en Colombia hay cerca de 8.000 empresas no financieras y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que también deben implementar SAGRILAFT.

Controles anticorrupción

La Superintendencia de Sociedades impuso otras seis sanciones contra empresas que no adoptaron los controles anticorrupción definidos en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).



Este es un sistema de obligatorio cumplimiento para las empresas que operan en Colombia y tienen contratos con el Estado o realizan negocios internacionales.

“Este conjunto de sanciones debería servir para que todas las organizaciones –tanto financieras como no financieras– identifiquen puntos de mejora que les ayuden a fortalecer sus mecanismos de control para cerrar la puerta a los grupos criminales que buscan infiltrarlas”, dice el reporte.