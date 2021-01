La opción para salir de la crisis es no dejar de invertir: Nestlé

Colombia repite este 2021, por segunda ocasión en siete años, como país anfitrión del ‘Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico’, iniciativa de Nestlé,que busca crear espacios y oportunidades para que la población joven de Chile, Perú, Colombia y México, pueda entrar, desde temprana edad, al mercado laboral.



El desarrollo de este evento se dará en plena recuperación económica del país, y del mundo, luego del desastre ocasionado por el covid-19 que contribuyó a catapultar las cifras de desempleo, incluido el de los jóvenes (18 a 24 años) que llegó a niveles del 22,4 por ciento anual en noviembre, según cifras reveladas por el Dane.

Esta iniciativa, de la que ya hacen parte otras 73 empresas ha generado unos 900.000 empleos en el mundo, de los cuales 100.000 cubren los cuatro países de la Alianza del Pacífico, le dijo a EL TIEMPO, Laurent Freixe, director de Nestlé para las Américas, quien recordó que la meta para el 2030 es crear 10 millones de oportunidades para jóvenes en el mundo.



Con el covid y el desempleo en los jóvenes por las nubes, ¿hay cambios en el enfoque de la iniciativa que lidera Nestlé en materia laboral?

El desempleo juvenil es el tema central. En el caso específico de Colombia, donde uno de cada 10 jóvenes no tiene trabajo, donde se habla de una generación covid impactada en sus estudios y sus trabajos, es claro que debemos evitar que sea una generación perdida. Para mí ese es el punto esencial y la única forma de salir adelante en una crisis como esta es invirtiendo y es un llamado que le hago a las empresas y a los gobiernos.



Puede ser difícil en el actual momento, pero es la salida porque invertir permite ser más eficiente, crear nuevas oportunidades de negocios, generar empleo y conectarse de otra forma. Vemos un boom en el comercio electrónico, lo que facilita la conexión con el consumidor; la tecnología y la inversión permiten hacer esto.



¿Cómo lograr que las firmas se fijen en ese talento joven?

Primer punto, inviertes para generar empleo, en tecnología y en capital humano a través de la formación, porque eso es clave.



Este es un momento muy difícil para que los jóvenes terminen sus estudios, se conecten con las empresas, por lo que necesitamos redoblar el esfuerzo y apoyarles para que sean más empleables, más atractivos para las compañías y que entie+ndan cuáles son los caminos en el mundo laboral o cuál es el camino para llevar a cabo sus emprendimientos y sueños, porque muchos tienen proyectos personales y necesitan apoyo.



¿Dónde deberían estar esas oportunidades?

Este es un punto que quizás no es obvio para los jóvenes, pero sí relevante para los países de la región, y en especial, para Colombia, el tema agrícola.



Muchos jóvenes piensan que el futuro y la solución es irse a la ciudad, pero esto no es así para todos, hay oportunidades enormes en el campo y más en este país, en zonas como el Eje Cafetero, donde la edad promedio de los agricultores es 60 años. Allí hay necesidad de hacer un relevo generacional, por lo que hay que apoyar, motivar y capacitar a los jóvenes para que entiendan que allí hay una oportunidad para aprovechar.



Nosotros creamos escuelas de capacitación para jóvenes cafeteros en Colombia y en Honduras, porque a través de esto les ayudamos a entender que las oportunidades también están en el mundo rural, el cual luce cada vez más interesante y atractivo con la tecnología por el tema medioambiental.



¿Qué tanto han avanzado en siete años con esta iniciativa laboral juvenil?

Desde cuando nos embarcamos en esta misión lo hemos visto como una tarea de largo plazo porque queremos tener impacto en temas de educación, empleo, emprendimiento, y esto exige tiempo, no pueden ser iniciativas de uno o dos años. Cuando lanzamos la iniciativa tuvimos como meta el 2030 con el compromiso de generar 10 millones de oportunidades para los jóvenes.



De hecho los últimos dos años hemos creado más de 900.000 oportunidades en todo el mundo y vamos en buen camino a través de estos pilares de contratación de jóvenes, oferta de prácticas, de puestos de aprendices, apoyo a jóvenes emprendedores y también con el desarrollo de talleres de preparación al empleo para que sean capaces de conectarse con las empresas.



Pensamos que trabajando con empresas con similar visión, con nuestros socios de negocios, proveedores y clientes podremos fortalecer el impacto, por tanto, creamos la alianza projóvenes que lanzamos en la Alianza del Pacífico con 70 compañías en 2017 y hemos creado más de 100.000 oportunidades en los cuatro países.



¿Qué tan compleja es esta coyuntura frente a los planes que tienen?

Estamos en una coyuntura de crisis económica, social, de liderazgo y en muchos países política. Mucha gente, especialmente los jóvenes, no pueden acceder al trabajo o han perdido sus empleos. Los que estudian y trabajan, a la vez, lo tienen muy difícil y frente a esta situación siempre he pensado que la necesidad de recursos es clave, no podemos parar por la pandemia, hay que acelerar y hemos decidido aprovechar la tecnología en todos sus aspectos.



Estamos contratando jóvenes de forma virtual, proponiendo prácticas virtuales de la misma forma que se hace el trabajo remoto, apoyando y monitoreando emprendedores a través de la tecnología y decidimos que como no podíamos hacer nuestro evento anual de forma presencial lo realizamos virtual con más de 90.000 jóvenes de los cuatro países registrados, conectados y participando. En México asistieron más de 1.000 en 2019, lo que pone en evidencia el impacto de la tecnología.



¿Cómo ve a Colombia en medio de este plan?

Estoy muy feliz de ver que hemos avanzado mucho y que estamos aportando bastante en el tema de la educación dual. La mejor formación, y esto vale para ingenieros, economistas, para todos, es la que combina la teoría con la práctica. La teoría indica por dónde se debe ir, pero vale solo si entiendes cómo ponerla en marcha, como practicarla.



El joven que pasa por la formación dual está muy bien preparado y capaz de integrarse a la fuerza laboral para contribuir al trabajo y la creación de valores. Estoy muy contento con la dinámica que hay en Colombia y en los países de la Alianza porque tenemos muchas experiencias interesantes con ministros del trabajo, de educación, de comercio y la embajada de Suiza, y en el caso de Colombia, también con el Sena, que le dedica bastante tiempo para potenciar la educación dual.



¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno a esta iniciativa?

Está muy abierto, su respuesta es positiva para poner en marcha estos pilotos y modelos a mayor escala. Con el presidente (Iván Duque) hemos hablado de estas oportunidades y discutido cómo ponerlas en marcha, hay buena apertura de las autoridades gubernamentales frente a estas iniciativas, están dispuestos a encontrar un camino positivo, atractivo y eficiente para la juventud de este país.



Hay apoyo y la única forma de encontrar soluciones a este gran problema del desempleo juvenil o informal es una respuesta de toda la sociedad, y el espíritu de tener estos encuentros en los cuales tenemos todo el ecosistema discutiendo las oportunidades nos permite tener más visibilidad y tracción. Hay muchos proyectos en marcha, Colombia es un modelo, vamos por buen camino, hay entendimiento y visión compartida de cuál es el camino a seguir.



¿Cómo puede la empresa privada ayudar a mitigar el inconformismo de la juventud que quiere resolver todo con violencia?

Tengo una opinión súper positiva de esta generación, es probablemente la más preparada, las más conectada porque tienen los mecanismos para conectarse y entender mejor el mundo.



Tiene, además, una visión centrada de la necesidad de trabajar más y mejor en temas de sustentabilidad, están más preocupados por el medioambiente, el cambio climático y quizás a veces no se sienten entendidos o representados por los poderes públicos en algunos países.



Tengo la convicción de que quieren hacer las cosas bien y contribuir, pero hay que ayudarles, apoyarles y potenciales para que puedan contribuir a la sociedad. Sino se sienten escuchados, sin duda la única forma de expresarse es con la protesta, pero sería una pena no aprovechar el talento y la capacidad de esta nueva generación y es esa la apuesta que tenemos.



Colombia, sede del encuentro de jóvenes 2021

Laurent Freixe, director de Nestlé para las Américas, dijo que Colombia asumió la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico en 2021, por eso en la multinacional ya iniciaron la preparación del VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico.



“Estamos planeando cómo hacerlo para que tenga el máximo impacto y potencial, vamos a trabajar en educación dual, preparación del empleo y emprendimientos, buscando oportunidades serias para los jóvenes. Aprovecharemos al máximo la tecnología, pero creo que la parte presencial es muy importante para trabajar en habilidades, trabajo del futuro y el emprenderismo que en Colombia es muy importante, así como una agricultura de calidad y de gran potencial.

