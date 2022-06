El Gobierno y el comercio reportaron un balance positivo en la segunda jornada del Día sin IVA del 2022, que se llevó a cabo ayer, en la que, según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, se habían facturado más de 7,48 billones de pesos con corte a las 5 de la tarde y 4,4 millones de transacciones hasta esa hora.



Eso implicó una variación de 19,5 por ciento frente al valor del primer Día sin IVA del año y de 7,2 por ciento en cuanto al número de facturas expedidas por los establecimientos.



En esta segunda jornada, los mayores crecimientos se vieron en los aparatos de sonido y video, con un aumento del 69 por ciento en el monto facturado; seguido por los computadores, con el 35 por ciento; los artículos deportivos, cuyas ventas crecieron 39 por ciento; los electrodomésticos, con un avance en facturación del 38 por ciento y los artículos de cuero y calzado, con el 35,8 por ciento.



Según la funcionaria, la celebración del Día del Padre, que se realizará el próximo fin de semana, fue uno de los factores que impulsaron las ventas de la jornada de ayer. “Es una herramienta muy efectiva para la reactivación de varios sectores de la economía, y el Dane dijo que en abril el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 12 por ciento anual y en esto el comercio jugó un rol importante”, agregó la ministra.

Por su parte, Lisandro Junco, director de la Dian, añadió que se superó en todos los indicadores el primer Día sin IVA. “Es un logro del comercio que ha generado estrategias propositivas para que los ciudadanos puedan comprar”, indicó.



Por regiones, las que más crecen fueron Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle, pero en la que más se vendió en términos de monto fue el departamento de Antioquia, en el que hubo un impulso importante de los equipos de sonido.

'El mérito es de la gente': Fenalco

Al referirse al balance de la jornada, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, dijo que el mérito del día no es solamente de los comerciantes con su presencia y promociones, sino de los colombianos que se apropiaron de esta herramienta de dinamización de la economía, para comprar más cosas a un precio menor y poder de alguna manera generar economías a los bolsillos y a los hogares.



“Es un instrumento de los hogares que no se puede terminar. El gran beneficiario son los colombianos de a pie, y no el Gobierno o el comercio. Es la gente de grandes y pequeños municipios”, apuntó.



Y agregó que con base en el balance de las 5 de la tarde, con ventas de 7,48 billones de pesos, las proyecciones de ventas indican que se superará el pronóstico de entre 9 y 10 billones de pesos para la jornada.



Por ello, al señalar que, si bien el comercio es el que coloca los bienes en los consumidores, detrás están la industria y el sector agropecuario y esto es importante de cara el próximo gobierno ya que hay que cuidar este instrumento.



Por su parte, María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara Comercio Electrónico, señaló que se prevé que la jornada cerrará con ventas por comercio electrónico por más de 700.000 millones de pesos, y que se destacó el crecimiento en participación de la tarjeta débito, lo cual indica que la gente está comprando con cargo a sus propios recursos.