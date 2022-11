EPM y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, han manifestado en varias oportunidades que le pedirán a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un mayor plazo para que Hidroituango comience a generar energía, sin que incurra en alguna sanción.



Incluso, este sábado se actualizará la circular de riesgo, que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro y será la base para solicitar a la Creg que no le ejecute la garantía bancaria. "Lo bueno que hemos logrado es que en la circular quede una recomendación a la institucionalidad en general, que incluye a la Creg, en la que se muestra el costo que implicaría no alargar los tiempos. Con esa recomendación, pasamos a otras instancias y podemos, en general, pedir que no se apliquen las sanciones", aseguró el alcalde.

Expertos coinciden en que ceder tanto en la fecha de entrada en operación (30 de noviembre) como en la no ejecución de la garantía, que es de 200 millones de dólares aproximadamente, pondría en riesgo la estructura del sistema eléctrico y dañaría el esquema del Cargo por Confiablidad, porque se estaría promoviendo el incumplimiento por parte de las plantas de generación que tienen el compromiso de entregar energía firme.



Además, hay que tener en cuenta que esta solicitud no tiene precedentes en Colombia y, según un experto que asesora en temas jurídicos a una autoridad del sector, el presidente Gustavo Petro no tiene facultades para tomar una decisión frente a la multa o fecha de operación, ya que esto está en manos de XM y la Creg, la entidad que desarrolla el marco regulatorio del sector de energía eléctrica y donde las decisiones se debaten entre seis expertos comisionados, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ministros de Minas (Irene Vélez) y Energía y de Hacienda (José Antonio Ocampo).

"En la circular quedará una recomendación a la institucionalidad en general en la que se muestra el costo que implicaría no alargar tiempos".

Sobre la Creg recae la responsabilidad de declarar la pérdida de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) de Hidroituango, luego de la investigación correspondiente, y XM es la encargada de hacer el reparto del dinero para comprar energía (en caso de que se necesitara) o para dar un alivio a los colombianos en las tarifas de energía, como ocurrió en el 2018 cuando se le ejecutó una por 43,15 millones de dólares.



Para Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores y experto del sector, dar más tiempo a Hidroituango implica un cambio en las reglas de juego y que la Creg emita una resolución cambiando todo lo relacionado con el Cargo por Confiabilidad para crear esta excepción.



Pero esto también abriría la puerta para que otras compañías, a las que les ejecutaron las garantías y no les dieron tiempo adicional, puedan optar por demandar al Estado, argumentando que no tuvieron las mismas "gabelas". Y como esta excepción no aplicaría solo para Hidroituango, sino para todas las plantas, se podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema porque los proyectos comenzarían a tener mayores retrasos.



Además de hacer efectiva la garantía por 200 millones de dólares, si Hidroituango no entra a operar el 30 de noviembre también perdería el derecho de recibir los ingresos de Cargo por Confiabilidad que pueden estar en alrededor de los 90 millones de dólares al año.

"El Cargo por Confiabilidad es un valor por la confianza de que los proyectos de generación se construirán a tiempo".

Para el otro experto consultado, sería contradictorio "perdonarle" una garantía a Hidroituango que solo beneficiará a los usuarios que mes a mes pagan a través de su factura el Cargo por Confiabilidad, y más en momentos en que las familias se están viendo afectadas por los altos precios de la energía en el país.



Otro tema que está en juego con este "salvavidas" que se le pretende lanzar a la central hidroeléctrica es la confianza en la regulación colombiana y la estructura del sector que ha girado en los últimos años en torno a las subastas. "El Cargo por Confiabilidad es un valor por la confianza de que los proyectos de generación se construirán a tiempo para que todos los colombianos tengan la tranquilidad de que en periodos de escasez de energía no van a tener un racionamiento", dijo el experto.



Es importante tener en cuenta que Hidroituango ya tuvo un año de gracia para comenzar a cumplir con sus obligaciones, pues sus dos primeras unidades debían estar generando energía desde noviembre de 2021. Es decir que EPM quiere tiempo adicional sobre un tiempo adicional que ya le fue otorgado.