El país cumple cuatro y tres meses sin ver surcar los cielos la flota de Viva y Ultra Air. Ante esta pérdida, el mercado aéreo se ha recompuesto rápidamente para atender a los pasajeros ávidos por transportarse a través del país, sobre todo en la temporada vacacional. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer.



La oferta que tenía Viva a octubre eran 60 rutas, de las cuales eran 47 nacionales y 13 internacionales. No obstante, al cierre de operaciones en el mes de febrero, este número se redujo a apenas 42, de las cuales eran 31 nacionales y 11 internacionales. De estas 31 rutas, 11 no las compartía con otro operador y tras el cierre de operaciones quedaron ‘huérfanas’.



A la fecha, según la Aeronáutica Civil, dos han sido adoptadas por la competencia. Una de ellas es Medellín - Villavicencio la cual la tomó EasyFly y la otra Armenia - Medellín que es atendida por Avianca. Según la autoridad aérea, las otras nueve rutas domésticas siguen sin operador.



En el caso de las rutas internacionales, de las 11 que poseía Viva, tres no están siendo operadas, es decir, Cartagena - México, Buenos Aires - Medellín y São Paulo - Medellín.



En el caso de Ultra, de las 17 rutas domésticas que tenía, solo una antes del cierre de operaciones el 30 de marzo está sin atender que es Medellín - Cúcuta.



Ultra Air tiene denuncias penales y está siendo investigada por la Superintendencia de Transporte. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¿Retroceso?

Si bien las aerolíneas han encontrado huecos en el mercado para operar, en este proceso de reacomodación se ha dejado en evidencia que pese a los esfuerzos, debido a factores externos, estas compañías han decidido lanzar más rutas desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, utilizándolo como su hub, en vez de atender las rutas regionales como lo hacían las dos low cost.



Según expertos en el sector, este modelo de ‘punto a punto’ está viéndose perjudicado por la baja de pasajeros en el mercado nacional, que para abril fue de 21 % anual, además los aumentos por encima de dos dígitos en los precios de los tiquetes han hecho que la demanda baje, por ende, es menos rentable que las grandes empresas aéreas puedan operar ahí.



“Esto hace que nuevamente sea más eficiente llevar a los pasajeros a su destino a través de un hub”, reconoce el experto.

Un ejemplo de esto ocurre con Latam, la cual fortaleció sus rutas desde y hacia Bogotá en destinos como Cartagena, Santa Marta, y San Andrés, además lanzó la ruta Bogotá - Riohacha. Con la oferta existente, en estos meses aumentó su capacidad estructural un 20% para atender los viajeros que necesitaban la conectividad dejando a disposición del mercado más de cinco aviones nuevos.



Avianca, por su parte, en este periodo de tiempo ha lanzado 14 rutas a su red, de las cuales ocho tocan territorio colombiano. Entre las domésticas destacan Bogotá - Ipiales, Armenia - Medellín, San Andrés - Cali y San Andrés - Medellín (operará desde este 6 de julio). Vale recordar que esta última es muy cerca a la dejada por Viva Air (San Andrés - Pereira), pero en esta el mercado potencial es mayor por su ubicación. Con estas dos últimas rutas, Avianca le apuesta por recomponer el mercado aéreo en la isla que dependía 60 % de la operación de Viva.



En el ámbito internacional desde o hacia suelo colombiano, Avianca le ha apostado por llegar a dos ciudades en Brasil, que si bien no son a São Paulo, como operaba Viva, están en lugares estratégicos del país: Manaos y Belo Horizonte con salida desde Bogotá. Así mismo, empezó a operar la ruta Medellín - Quito - Medellín y Bogotá - Boston - Bogotá. Con estos cambios, la aerolínea espera incorporar 10 aviones más a su flota de aeronaves.

Wingo, por otro lado, abrió cuatro rutas: Bogotá - Barranquilla, que inició en el mes de mayo; Bogotá - Pereira y Bogotá - Bucaramanga que iniciaron operaciones en junio y Cali - Aruba que empezó el pasado 1 de julio. Todas estas rutas consolidan la teoría de que Bogotá es usada como hub.

Oportunidades



Aunque las grandes aerolíneas buscan crear más alternativas desde El Dorado por su capacidad, se esperaría que EasyFly, que cuenta con aviones con la mitad de la capacidad que un jet, tomara las oportunidades para conectar ‘punto a punto’ a los viajeros. Sin embargo, al igual que las demás, está fortaleciendo su posición en Bogotá.



Entre las rutas destacadas está Bucaramanga, Pitalito, Buenaventura y Cali que conectan con Bogotá (esta última empezará a operar el 12 de julio); Cúcuta, Pasto, Cartagena (que empezará a operar el 14 de julio) y Valledupar con Medellín (esta última era operada por Viva Air) y La Macarena/ Caño Cristales con Bogotá, Medellín y Cali. Además, solicitó llegar a Nuquí y San Gil desde la capital.



Pese al aumento de su presencia, muchas de las rutas regionales ‘huérfanas’ no son de interés del mercado, por lo que parece que quedarán sin ser operadas.



