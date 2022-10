La percepción de riesgo país de Colombia, indicador que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación, está en el nivel más alto de los últimos 13 años.



Los agentes del mercado miden este riesgo a través de los Credit Default Swaps (CDS), que funcionan como un seguro contra el riesgo de incumplimiento. Por ejemplo, un inversor que compra un título de deuda pública como la colombiana puede adquirir este instrumento para protegerse en el caso de que haya una quiebra o suspensión de pagos. Debido a ello, cuanto más riesgo exista en el país, más alta será esta prima.

Para el caso de los bonos a 10 años, la prima de riesgo o CDS cerró la semana pasada en 411 puntos, es decir, su nivel más alto desde el 2009, después de la crisis financiera de la época.



Además, según la plataforma Refinitiv, en lo que va de año el indicador ha aumentado 144 puntos pues comenzó el 2022 en 267 puntos básicos y desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo ha crecido otros 107 puntos.



Mayor incertidumbre



La mayor percepción de riesgo se debe tanto a factores externos como internos. Germán Cristancho, jefe de investigación y estrategia de Davivienda Corredores, dice que hay mayor riesgo a nivel mundial a raíz de los incrementos de la tasa de interés que se están haciendo en Estados Unidos y países desarrollados en general.



Y a nivel local explica que las variables de vulnerabilidad externa, como el déficit en cuenta corriente, influyen en este comportamiento. “De allí la importancia de mantener una disciplina fiscal que aporte a la estabilidad de las cifras macroeconómicas del país”, señala.



Además, advirtió que la aprobación de la reforma tributaria (la cual tendría ponencia para primer debate hoy mismo) podría tener un efecto positivo en la prima de riesgo del país, pues llevaría a que esta descienda un poco.



En lo mismo coincide José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas Corficolombiana, quien dice que hay mayor riesgo por la mayor probabilidad de una posible recesión a nivel internacional, lo cual afectaría a una buena parte de las economías.



“Estamos experimentando un momento de incertidumbre y alta volatilidad en los mercados financieros y, en general, eso lleva a un aumento de las primas de riesgo. Ahora bien, también hay algo que es más local por el déficit de cuenta corriente y porque todavía hay mucha incertidumbre sobre el proceso de ajuste fiscal, incluyendo no solo el monto de recaudo de la tributaria, sino presiones de mayor gasto público”, aseguró.



También, Gregorio Gandini, analista de mercados financieros, apuntó que la mayor prima de riesgo se debe a una mayor incertidumbre derivada de las discusiones de la reforma tributaria. Igualmente, a la idea del nuevo gobierno de comprar tierras con una mayor deuda.



“Está asociado a factores internos como la reforma tributaria, los niveles de endeudamiento y creo que realmente las declaraciones de reformar el marco fiscal no son tomadas con mucha tranquilidad en los mercados”, indicó.



Y es que el presidente Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones que para cumplir los acuerdos de paz con las Farc, en particular el primer punto que se refiere a la reforma agraria, será necesario comprar tierras con más deuda.



En total, el mandatario dijo que habría que endeudarse por unos 60 billones de pesos para comprar 3 millones de hectáreas de tierra para luego entregárselas a los campesinos. Para ello, planteó la posibilidad de reformar el marco fiscal de mediano plazo.



“Debemos reformar el Marco Fiscal, debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras y que ese esfuerzo no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían sus poseedores, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa”, enfatizó Petro.



El marco fiscal de mediano plazo vigente establece que el país cerraría con un nivel de deuda pública este año equivalente a 56,5 por ciento del PIB y un déficit fiscal del gobierno nacional central de 5,6 por ciento del PIB y de 3,6 por ciento para el 2023.

Otros países



La situación de aversión al riesgo global debido al aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal también ha impactado las primas de riesgo de otros países de la región como Chile, Brasil o México; sin embargo, la de Colombia sigue siendo la más alta. En el caso puntual chileno, hace unos días llegó a su mayor nivel desde el inicio de la pandemia. Lo mismo sucedió con Ecuador, que alcanzó su nivel más alto en dos años.