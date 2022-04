Los fondos privados de pensión señalan que el 90 por ciento de las personas que ahorran en ese fondo público no logrará la pensión.

De acuerdo con Santiago Montenegro, presidente de Asofondos,”en el régimen público no hay ahorro, allá para pensionarse la persona tiene que cotizar 1.300 semanas y en promedio un trabajador colombiano logra cotizar 500 semanas, por eso se jubila solo el 10%”, señaló.



Es más, para 2025 estiman los expertos que de 14,2 millones de adultos mayores que habrá en Colombia, más de la mitad no recibirá ni pensión ni subsidio.



Según Montenegro, la situación se presentará por la mala focalización que tienen los subsidios del Estado y de 6.5 millones de adultos mayores que hay en Colombia, solo 1,6 millones se han pensionado.



El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, solo en 2021 se reconocieron 92.000 nuevas pensiones, un incremento del 12,9 % frente a 2018.



“A la fecha, ya hay más de 1,6 millones de personas vinculadas, el 68% son mujeres, y a corte del 31 de enero, 38.037 colombianos disfrutan de una anualidad vitalicia que les asegura una protección económica en su vejez”, señaló Villa. Para Asofondos, la mayoría de personas que no logra jubilarse a través de Colpensiones, sí reciben su ahorro de vuelta, pero con los ajustes de inflación establecidos es 7 veces más bajo frente a lo que ellos entregan.

