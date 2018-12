México: ¿qué hay tras el aumento del salario mínimo?

A dos semanas de asumir el cargo, Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejó de lado la mal simulada neutralidad de sus antecesores en el cargo y emprendió un cambio radical en la política oficial de salarios mínimos.



La semana pasada despidió a Basilio González, quien había estado a cargo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) durante 27 años. Dicha comisión ya aprobó un incremento del salario mínimo federal de 16 por ciento.

Ahora, el salario mínimo se sitúa sobre la línea de pobreza alimentaria por primera vez en tres décadas. Esto es algo que habían pedido desde anteriores funcionarios de Ciudad de México hasta académicos, pasando por organizaciones empresariales y de la sociedad civil. De alguna manera lo exige la Constitución mexicana, pero se habían opuesto abiertamente el Banco de México y, veladamente, los secretarios de la Secretaría de Trabajo y Protección Social del PAN y del PRI y los líderes sindicales bajo su control.



El argumento del Banco de México de que los aumentos del salario mínimo impulsarían la inflación dejó de ser creíble porque en la práctica, sus predicciones de que los aumentos del salario mínimo de fines de 2016 o fines de 2017 tendrían un “efecto faro” (es decir, que el incremento en el salario mínimo causaría aumentos en todo el rango de salarios y, por ende, en la inflación) no se vieron confirmados en los datos.



El incremento anunciado, no obstante, respeta ciertos acuerdos alcanzados en el pasado y en los que el Banco de México había tenido su parte importante de influencia. Entre estos, que el incremento se calcule con dos componentes: a través de un incremento nominal —denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR), de 9,43 pesos— y un segundo, sobre ese valor, que considera el ajuste porcentual inflacionario del 5 por ciento.



Lo inesperado es que el incremento sea tan diferenciado por regiones: del 100 por ciento en la frontera norte. Si bien fue una promesa de campaña de López Obrador, los motivos no están del todo claros y, al menos en parte, pueden responder a compromisos que adquirió México con Estados Unidos y Canadá en las discusiones que derivaron en el actual acuerdo comercial entre los países.



Este mayor aumento en el norte constituye una suerte de experimento que permitirá a los académicos estudiar los impactos sobre la inflación y la informalidad laboral de incrementos muy elevados en los salarios mínimos.



