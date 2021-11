Urgen acelerar la toma de decisiones para impulsar mercado de gas natural

Mientras que en los últimos tres años las reservas de gas del país han estado a la baja y su saldo, con una demanda cada vez más creciente (está en 2,9 terapiés cúbicos), el sector del gas natural tiene identificados más de un centenar de proyectos que le permitirían al país no solo profundizar su autosuficiencia para este combustible, sino aportar al desarrollo de las comunidades y al proceso de transición energética en el que está Colombia.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Luz Stella Murgas, dijo, en el marco del congreso anual del gremio, que en el sector se han identificado 127 proyectos por 2.900 millones de dólares.



De este total, 1.162 millones están en exploración y producción, y 1.688 millones de dólares en transporte y distribución. En el grupo hay 12 destinados a llegar a 363 municipios, abasteciendo a 366.000 familias, que aún no cuentan con el servicio de gas natural, la mitad de ellos en Nariño, Boyacá, Santander y Chocó.



De acuerdo con la directiva, esto implica 200.000 millones de pesos del Fondo Especial Cuota de Fomento, que de la mano de inversión privada harían posible eliminar el 3,3 por ciento de todas las emisiones de CO2 del país, además de frenar la destrucción de bosques y selvas.

Pero la materialización de este crecimiento de la cobertura y del abastecimiento para toda la demanda, tanto residencial como la industrial, pasa por poner en marcha las decisiones de política pública en aspectos sobre los cuales ya hay un diagnóstico desde hace varios años.



Durante un panel de seguridad energética, Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy, dijo que Colombia siempre se demora mucho tomando las decisiones, como la conexión de los mercados de la Costa y del interior, que claramente viabiliza proyectos al asegurar el acceso a la demanda del centro del país.



Por ejemplo, Charle Gamba, presidente de Canacol Energy, indicó que la compañía a su cargo ha observado la posibilidad de perforar 180 pozos con un potencial de 5 terapiés cúbicos, pero si no hay cómo llevarlo al interior no se hacen viables, ya que el mercado de la Costa está saturado.



Para Cabrales, una de las tareas claves es reglamentar rápido la reciente Ley de Gas Combustible, para dinamizar la demanda.



Y agregó que el país lleva varios años a la espera de los términos de referencia para licencias ambientales de exploración y producción en yacimientos costa afuera, como el de la provincia gasífera en el golfo de Morrosquillo.



Actualmente para exploración se manejan unos particulares por proyecto, mientras que en producción la Anla lleva trabajando varios años y aún no hay nada.



“Es fundamental una realineación de la política pública, así como abordar una regulación acorde con las circunstancias del mercado, puntualizó Murgas, presidenta de Naturgás.

Las vías 4G ya muestran avance mayor al 60 %

De otro lado, durante la edición 18.° del Congreso Nacional de Infraestructura, que se realiza en Bogotá, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reveló que el avance de los proyectos de cuarta generación (vías 4G) llegó al 60,7 por ciento en promedio, al corte de octubre.



De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), frente al nivel de agosto de 2018, el avance es de 44,64 puntos porcentuales.



El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, destacó que próximamente serán entregados los proyectos Vías del Nus; Cartagena-Barranquilla y

Circunvalar de la Prosperidad, Transversal del Sisga y Rumichaca-Pasto.



Y agregó que sobresale el avance que entre agosto de 2018 y octubre de 2021 han tenido la Autopista al Mar 1 y Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, que ha sido de 82,96 puntos y 74,57 puntos,

respectivamente.

