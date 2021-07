Irak apoya que se alargue acuerdo de la Opep+

El ministro de Petróleo de Irak, Ihsan Abdul Yabbar, dijo este domingo que su país apoya la prolongación del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+), para reducir la producción de crudo hasta diciembre de 2022, fecha en la que estimó que el precio del barril se mantendrá a unos 70 dólares.



“Irak apoya la prolongación del acuerdo Opep+ para reducir la producción hasta diciembre de 2022”, dijo Abdul Yabbar, quien mostró también su apoyo a que el grupo de países exportadores agregue “incrementos a partir del próximo agosto de 2021 de acuerdo con los requisitos y necesidades del mercado petrolero”.



Asimismo, indicó que prevé que el precio del barril de crudo no será inferior a 70 dólares hasta diciembre de 2022.



La alianza Opep+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, no pudo acordar el viernes cuánto petróleo suministrará en los próximos meses y, tras horas de deliberaciones sin resultado, decidió continuar su reunión hoy.Según varias fuentes, el bloqueo se debió a que Emiratos Árabes Unidos exigió que se elevara la base de cálculo para fijar su cuota nacional de producción, reflejando su mayor capacidad de extraer crudo, algo que no fue aceptado por los demás socios.



Eso impidió un acuerdo preliminar que habían alcanzado Arabia Saudí y Rusia para subir la producción conjunta en 400.000 barriles diarios cada mes desde agosto.

Precisamente, el ministro de Energía emiratí, Suhail al Mazrouei, rechazó que se prolongue el acuerdo de la Opep+, al considerar que la cuota de producción de crudo asignada a su país es “injusta”, según la agencia de noticias oficial emiratí WAM.



EFE

