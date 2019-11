Pensiones: BID propuso, y Gobierno dice que reforma será concertada 

El presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Luis Alberto Moreno, también habló del tema pensional en Colombia y dijo que el país requiere hacer cambios fuertes en el esquema, para lograr que más colombianos tengan protección en la vejez.



Sin embargo, el Ministerio de Trabajo señala que todas las propuestas serán bienvenidas, pero las decisiones finales se tomarán de manera concertada en la mesa establecida para estudiar el tema.

Para el BID, al igual que para varios organismos relacionados con el tema, el país no tiene otra salida que aumentar la edad de jubilación y las semanas de cotización. No obstante, el punto de la edad es uno de los que no irían en la reforma, toda vez que ha sido una promesa del Gobierno: 'no se subirá la edad de la pensión'.



Recientemente la Ocde también puso sobre el tapete que en esta nación, por equidad con la mujer, se debe equiparar la edad de pensionarse los hombres con el de las mujeres, teniendo en cuenta que ellas tienen menos tiempo para cotizar y, por consiguiente, su retorno mensual después de concluir su etapa laboral, también es menor.



Lo cierto es que el debate alrededor de las pensiones no será tan fácil. De hecho, el país lleva más de una década y no ha podido hacer una reforma pensional estructural como la demanda el cambio que ha tenido el mercado laboral.



Adicionalmente, por lo que queda de este año, ya no habrá ningún proyecto de ley al respecto para llevar al Congreso. Esto, porque el Gobierno está concentrado en sacar adelante la ley de financiamiento, tras su hundimiento por parte de la Corte Constitucional y, de nuevo, la radicación en el Congreso.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS