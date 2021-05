Las propuestas de los gremios y del Comité del Paro para la tributaria

El Ministerio de Hacienda sigue escuchando a los diferentes actores de la sociedad para poder llegar a consensos que permitan elaborar un proyecto de reforma tributaria encaminada a financiar los programas sociales y a encauzar las finanzas públicas.



Hoy fue el turno para escuchar a diferentes gremios económicos y representantes del Comité del Paro en el tercer foro virtual realizado en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso. En el anterior encuentro los exministros de Hacienda y la academia dejaron sus propuestas tributarias.



(Lea también: Exministros señalan los temas urgentes de la reforma tributaria)

¿Qué opinan los gremios?

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió establecer un plan de recuperación para las regiones más afectadas por los bloqueos que se presentan desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril. Entre ellas, solicitó que las empresas deberían estar exentas del pago de algunos impuestos como el predial o el ICA.



“Entre las restricciones por la pandemia y este mes de bloqueos ha habido una parálisis. El suroccidente de Colombia necesita un plan de salvamento empresarial. Mientras haya bloqueos va a ser muy difícil reactivar la economía. Las pérdidas ascienden a más de 4 billones de pesos y se han cerrado temporalmente o definitivamente cerca de 40.000 establecimientos de comercio”, declaró Cabal.



La presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, aseguró que entre la pandemia y los bloqueos han visto que el costo de la materia prima se ha elevado en algunas empresas desde el 30 % hasta 200 %.



(Le puede interesar: Un mes de abastecimiento de alimentos con cuentagotas)



Entre las propuestas para la elaboración de una reforma tributaria pidió tener tasas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas. “Desde el sector empresarial entendemos que nos corresponde hacer sacrificios. Estamos convencidos de que si dejamos una diferenciación mientras superamos la crisis para no pago de interés y también considerar un régimen sancionatorio diferente muy seguramente podríamos salir adelante”, aseguró Quintero.



Por su parte, el presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial, Julián Domínguez, explicó que el sector empresarial está viviendo una situación compleja debido a que cerca de 90 % de las empresas asegura que será imposible conservar el empleo si persisten los paros. Además, el 34 % de las firmas dice que tendrá que hacer un cierre temporal y cerca de 15 % permanente.



“Es respetable la protesta, pero no hemos aceptamos que sigan los bloqueos. En materia de ingresos, lo que hemos planteado en el Consejo Gremial es una propuesta con temas que tienen que ver con el ICA o aplazamientos del sector empresarial. Hay que mejorar la progresividad de la renta de las personas jurídicas, con una tarifa diferencial para los pequeños negocios”, manifestó Domínguez.



(Puede leer: Andi plantea opción de tributaria, sin tocar IVA ni renta de personas)

Propuestas del Comité del Paro

Facebook Twitter Linkedin

Integrantes del Comité del Paro. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

Luis Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el país no necesita una nueva reforma tributaria en estos momentos y que el Gobierno debería acoger la propuesta de la Andi.



“En esta coyuntura es inviable una nueva reforma. No vemos una voluntad política del Gobierno. Lo mejor sería acoger la propuesta de la Andi que ha dicho que está dispuesta a renunciar a esos 12 billones de pesos que se le exencionaron en la pasada tributaria”, declaró Maltés cuando se cumplen 33 días desde que inició el paro nacional.



Maltés también pidió que se revisen las zonas grises que permiten que algunas empresas tributen menos de lo que deberían o que se analicen los capitales colombianos que están en el exterior en paraísos fiscales.



Además, aseguró que se deberían tener en cuenta las recomendaciones que realizó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, sobre todo, en el punto de las zonas francas. “Estas no han promovido las exportaciones, aportan muy poco, pero han servido para que esas empresas sean una competencia desleal porque pagan menos renta e IVA”, sostuvo.



Finalmente, el presidente de la CUT destacó que en el pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro hay algunas propuestas como la de la renta básica, la matrícula cero o que a las pequeñas y medianas empresas le paguen la nómina por un tiempo.



(Le puede interesar: Ciudadanos podrán ayudar a construir la nueva reforma tributaria)