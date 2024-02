'Problemas del presupuesto ya están paralizando al Invías y a la ANI': CCI

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, dijo hoy que ve con gran preocupación que en el decreto de liquidación del Presupuesto del 2024 se omita la desagregación de 12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI.



"Esta situación está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta", sentenció.



Adicional a ello, señaló que esta situación podría afectar la reactivación económica y afectar la confianza inversionista y la seguridad jurı́dica.



"También afectaría la continuidad y avance de un modelo -el de las APP- que, durante los últimos 30 años, ha permitido para bien, superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte", aseguró el líder gremial.

Las afectaciones que ya se están sintiendo

Según Caicedo, la no expedición del Decreto de liquidación ya ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Invías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieran que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año porque es posible adicionar los contratos.



También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para el 2024 es de 267.000 millones de pesos porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, sobre presupuesto para el metro. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal, requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence en marzo. En este caso, tendría que cerrarse el túnel", afirmó.



En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invı́as expedir los registros presupuestales del 2024, por 2 billones de pesos, causarı́a la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año.



"Lo anterior, afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vı́a Popayán-Isnos (Cauca Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos", dijo.



Adicionalmente, dijo que también está en riesgo el programa del Gobierno nacional, denominado ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, durante el 2024.



"Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, quienes no están vinculados desde el pasado diciembre", aseguró el líder gremial.

¿Qué pasará con las vigencias futuras?

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, habla sobre los riesgos del Presupuesto del 2024. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló hace unos días que los recursos del Presupuesto sí estarán asegurados, pero que se irá examinando qué tanto se están ejecutando los proyectos para ver las prioridades e ir renegociando las vigencias futuras.



“Es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas”, declaró Bonilla.



Ante ello, Caicedo dijo que el no pago de las vigencias futuras se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la primera línea del Metro de Bogotá, podría quedar en vilo.



Asimismo, aseguró que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras.



"De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley para sancionar dicho atraso", dijo.

